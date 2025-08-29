จตุพร รับได้ทุกสถานการณ์ หลังพ้นรมว.พาณิชย์ มอง 3 เงื่อนไขปชน.สูงจนภูมิใจไทยรับไม่ไหว
กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยให้น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คนที่ 31 ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง นั้น
วันที่ 29 สิงหาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตนเป็นนักการเมืองแล้ว รับได้กับทุกสถานการณ์ ทั้งพรรคโอกาสใหม่ ที่ผ่านมานั้นเดินหน้าเตรียมการกับการเลือกตั้งเต็มที่ มีสมาชิกทั่วประเทศ โดยนาย ศุภกิจ โพธิปภาพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการ จ.ลพบุรี ที่เป็นหัวหน้าพรรค พร้อมลูกพรรคคนอื่นๆอดตข้าราชการหลายกระทรวง ต่างมีความพร้อมเต็มที่
เมื่อถามว่า หลังจากศาลตัดสินนั้น มีพรรคไหน หรือการเมืองฟากใดติดต่อมาบ้าง นายจตุพร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ก็มีบ้าง
เมื่อถามความเป็นไปได้กับการฟอร์มรัฐบาลสู้ ของนายอนุทิน ชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่จะไปร่วมกับพรรคประชาชน นายจตุพร กล่าวว่า ตนไม่ทราบรายละเอียด แต่ถ้าให้วิเคราะห์ พรรคประชาชนมีเงื่อนไขสูงมาก ตนไม่มั่นใจว่านายอนุทินจะรับได้หรือไม่
“ตอนนี้คือ อยู่ที่ว่าใครจะรวบรวมเสียงได้มากกว่าใคร แต่ลึกๆแล้วหลายคนก็รู้ว่าจะออกมาอย่างไร”นายจตุพร กล่าว