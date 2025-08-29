สุรทิน ประกาศนำ 4 ส.ส.พรรคเล็ก หนุน อนุทิน นั่งนายกฯคนใหม่ เหตุอยากให้ขัดแย้งชายแดนจบโดยเร็ว
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ ให้สัมภาษณ์หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นจากนายกรัฐมนตรี ว่า จุดยืนของพรคประชาธิปไตยใหม่ พร้อมสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และพร้อมลงมติสนับสนุนในสภาฯ ทั้งนี้ตนมีเหตุผลคือ ต้องการให้แก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาให้สำเร็จ เพราะหากนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯจากพรรคเพื่อไทย มาเป็นนายกฯ เชื่อว่าปัญหาชายแดนจะไม่ยุติ และอาจเกิดความสูญเสียเพิ่มมากขึ้น
“ผมไม่ได้ขายตัว แต่มองเห็นสถานการณ์ข้างหน้า ผมในฐานะอดีตครูชายแดน ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียกับปะชาชนชายแดนอีกต่อไป และไม่อยากให้ชาวบ้านรับกรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมถึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีก” นายสุรทิน กล่าว
เมื่อถามว่าก่อนหน้าที่พรรคประชาธิปไตยใหม่ถูกวางให้อยู่ข้างรัฐบาลมาก่อน นายสุรทิน กล่าวว่า ก็เขียนกันไป ตอนนั้นประชาชนอยากให้เป็นรัฐบาล ก็เป็นให้ แต่ตอนนี้ตนได้รับปากกับผู้ใหญ่แล้วว่า พอแล้วสำหรับรัฐบาลเก่า และพร้อมจะโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกฯ คนใหม่ ขณะนี้ตนมีกลุ่มส.ส.พรรคเล็ก รวม 4 เสียงที่พร้อมยกมือสนับสนุนนายอนุทิน
“ผมไม่เรียกร้องให้ใครเปลี่ยนใจโหวตนายกฯ เพราะเป็นเอกสิทธิ์ แต่อยากให้คิดถึงคนที่ตายไปแล้วที่ชายแดน และคิดถึงการเดินหน้าประเทศ ซึ่งหากเทียบกันแล้ว ระหว่างขั้วเดิมกับขั้วของนายอนุทิน ห่างกันแค่ 4 เสียงเท่านั้น ส่วนพรรคประชาชนที่ยื่นเงื่อนไขเป็นรัฐบาล 4 เดือน แต่ไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรี เอามาให้ผมก็ได้ ผมพร้อมเป็นรัฐมนตรีแก้ปัญหาให้ประเทศ แม้จะมีเวลาทำงานสั้นก็พร้อมทำงานเต็มที่” นายสุรทินกล่าว