ภูมิใจไทย รับข้อเสนอปชน. ส่ง ‘อนุทิน’ นำทีมคุย ‘เท้ง’ ขอมือโหวตนายกฯ

โฆษกภูมิใจไทย แถลงมติพรรครับข้อเสนอพรรคประชาชน ส่ง “อนุทิน” นำทีมคุย “เท้ง” ขอมือโหวตนายกฯ ลั่นการเมืองยังมีทางไปต่อ
เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 29 ส.ค. ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ว่า สมาชิกพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดได้รับฟังคำแถลงการณ์จากนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญา หัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยรับฟังข้อเสนอ ของนายณัฐพงษ์ ที่ได้กล่าวถึงเงื่อนไขการจัดตั้งรัฐบาล
โดยหลังจากนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค และนายภารดร ปริศนานันทกุล แกนนำพรรค จะเดินทางไปที่ทำการพรรคประชาชน เพื่อพูดคุยอย่างเป็นทางการ กับนายณัฐพงษ์ หัวหน้าพรรคประชาชน
น.ส.แนน บุณย์ธิดา ย้ำว่า การแถลงข่าวของพรรคประชาชนถือเป็นท่าทีที่ดีสำหรับการเมืองไทย การเมืองไทยยังไม่ถึงทางตัน และยังมีทางที่เดินต่อไปได้ ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่การเมืองจะเดินหน้าต่อไป แม้ว่าฝ่ายบริหารจะหลุดจากตำแหน่งไปแล้ว แต่สภานิติบัญญัติยังทำงานทำหน้าที่ต่อไป และมีเส้นทางในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยมีการพูดคุยหรือไม่ว่าจะจับมือร่วมรัฐบาลกับพรรคไหน และไม่จับมือกับพรรคไหน น.ส.แนน บุณย์ธิดา ตอบว่า เรื่องนี้ให้เป็นการพูดคุย ระหว่างหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคที่จะพูดคุยกัน
น.ส.แนน บุณย์ธิดา ยังทิ้งท้ายด้วยว่า พรรคภูมิใจไทยขอไม่ก้าวล่วงคำวินิจฉัยของศาล แต่ไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง จากมุมมองของนักวิเคราะห์ และนักกฎหมาย ก็ยังพูดไปในทิศทางเดียวกันว่า การเมืองไทยยังมีทางไปต่อ ไม่ถึงขั้นติดล็อก