อิ๊งค์ เข้าพรรคเพื่อไทย กองเชียร์กอดให้กำลังใจ ทักษิณ-คุณหญิงพจมาน มาด้วย
เมื่อเวลา 17.25 น. วันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้นางสาวแพทองธาร พ้นจากตำแหน่ง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายทักษิณภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย ว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ได้พ้นจากตำแหน่งนายกฯ โดยนายทักษิณปฏิเสธให้สัมภาษณ์ โดยนายทักษิณได้คุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา แม้ว่าสื่อมวลชนจะพยายามตะโกนสอบถาม
จากนั้นเวลา 17.30 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ พร้อมด้วยนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี ได้เดินทางมาถึงที่ทำการพรรคเพื่อไทย เพื่อพบปะกับสส.และมวลชนคนเสื้อแดงที่รอให้กำลังใจอยู่ที่ทำการพรรค โดยมีคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ มารดา น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พี่สาว รอให้กำลังใจอยู่ที่พรรคเช่นเดียวกัน โดยทันทีที่น.ส.แพทองธารมาถึง ได้เข้าสวมกอดคุณหญิงพจมาน และพบปะพูดคุยกับ ส.ส.ที่มารออยู่แล้ว โดย ส.ส.ได้มอบดอกกุหลาบสีแดงเพื่อให้กำลังใจ โดยน.ส.แพทองธารมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม จากนั้นได้มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ขณะที่มวลชนคนเสื้อแดงที่มารออยู่ด้านหน้าที่ทำการพรรค ต่างตะโกนให้สู้ๆ
จากนั้นเวลา 17.45 น. น.ส.แพทองธารพร้อม ส.ส.เดินทางขึ้นไปพูดคุยกันต่อที่ชั้น 5 คาดว่าจะมีหารือถึงสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้ โดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธารได้กล่าวกับ ส.ส.ว่า ขอให้กำลังใจ ส.ส.ทุกคนให้สู้ต่อไป อย่าหมดกำลังใจ เราจะสู้ไปด้วยกัน
