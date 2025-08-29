พรรคร่วมรบ. ถึงโรงแรมปริ๊นเซส ปิดห้องถกทิศทางการเมือง ไร้เงาแกนนำ ‘กล้าธรรม’

พรรคร่วมฯ ถึงโรงแรมปริ๊นเซส ปิดห้องถกทิศทางการเมือง ไร้เงาแกนนำ ‘กล้าธรรม’
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลได้เดินทางมารวมตัวกันที่โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เพื่อหารือถึงทิศทางการทำงาน โดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทย อาทิ นายภูมิธรรม เวชยชัย, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, นายชูศักดิ์ ศิรินิล, นายสรวงศ์ เทียนทอง, นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์, นางสาวธีรรัตย์ สำเร็จวานิช
ส่วนแกนนำพรรคอื่นก็ทยอยเดินทางมาถึงเช่นกัน อาทิ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ, นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์, นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ทั้งนี้ ยังขาดเพียงแกนนำจากพรรคกล้าธรรมที่ยังไม่มีตัวแทนปรากฏตัว อย่าง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม หรือแกนนำคนอื่นๆ