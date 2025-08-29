ภูมิธรรม แถลงจับขั้วรัฐบาลเดิม เตรียมเสนอ ‘นายกฯ’ เร็วที่สุด ไร้เงาธรรมนัส-นฤมล-เสี่ยเฮ้ง

ภูมิธรรม ลั่น พท.เดินหน้าตั้งรัฐบาลได้ ไม่ปล่อยสุญญากาศ ชี้ ‘กล้าธรรม’ ไม่มาจับมือ แต่ยังอยู่ ยัน ดัน ‘ชัยเกษม’ ชิงเก้าอี้ ชี้ เสียงพรรคร่วมให้ดูวันโหวตนายกฯ
ต่อมาเวลา 18.20 น.วันที่ 29 สิงหาคม ที่โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง นายภูมิธรรม
เวชยชัย รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย แถลงภายหลังประชุมหารือกับหัวหน้าและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเดิม นานกว่า 1 ชั่วโมงว่า จากสถานการณ์ในวันนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตามที่อดีตนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พวกเราทุกคนได้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี คิดว่าสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ควรอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาประชาชนเราไม่อยากให้เกิดสุญญากาศที่จะเป็นปัญหา
นายภูมิธรรม กล่าวว่า เราได้คุยกันแล้วว่าเรายังจับมือร่วมกันเป็นรัฐบาลในช่วงรักษาการ ให้ต่ออย่างและดีที่สุด เพื่อทำให้งานต่อเนื่อง ไม่กระทบต่อการแก้ไขปัญหาประชาชน และตกลงกันว่าจะยังจับมือร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล โดยให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการดำเนินการที่จะทำให้มีการจัดตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศ นี่เป็นหัวใจหลักสำคัญ เราอยากให้กระบวนการประชาธิปไตยได้ดำเนินการไปต่อเนื่อง โดยหลักเป็นแบบนี้
ทั้งหมดที่มาคุยกันวันนี้มีพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา ทั้งหมดที่เป็นรัฐบาลเรายังร่วมมือกันอยู่ หลังจากนี้ต่อไปเพื่อไทยจะเป็นพรรคที่ดำเนินการต่อไป เลือกนายกรัฐมนตรี ให้แล้วเสร็จและจะรายงานให้กับพรรคร่วมรัฐบาลทราบเป็นระยะในการดำเนินการ ถ้าสภาเปิดเมื่อไหร่ กระบวนการเลือกตั้งนายกฯก็จะเกิดขึ้นและเป็นไปให้เร็วที่สุดให้ระบบประชาธิปไตยกลไกรัฐบาลทำงานประชาชนเดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่พรรคกล้าธรรม ไม่ได้มาร่วมวันนี้จะทำให้เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเหลือกี่เสียง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตอนนี้ยังมีครบ และเรายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการ จนกว่าจะมีความชัดเจน ตรงนี้เป็นแค่รายงานข่าวเรายังไม่ได้รับรายงาน ฉะนั้นถือว่าเรายังจับมือร่วมกัน ส่วนจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทย จะไปดำเนินการต่อ
เมื่อถามว่ารัฐมนตรีบางคน ที่ไปปรากฏตัวร่วมกับพรรคฝ่ายค้านบางพรรค จะพิจารณาอย่างไร นายภูมิธรรมกล่าวว่า วันนี้อย่าเพิ่งไปพิจารณาหรือดำเนินการอะไร หลักการสำคัญในวันนี้คือต้องให้ประเทศได้รับความเชื่อมั่น เรายังเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ และพรรคเพื่อไทย เชื่อว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ไม่มีปัญหา
เมื่อถามว่าจะเสนอชื่อ นายชัยเกษม นิติศิริ เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปใช่ หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เดี๋ยวต้องคุยกันให้เป็นไปตามกระบวนการ รวมถึงพิจารณารายละเอียดของพรรคร่วมอื่นด้วย ส่วนจะใช้เวลากี่วันในการรวบรวมจัดตั้งรัฐบาลยืนยันว่าจะใช้เวลาให้เร็วที่สุด
เมื่อถามว่าพรรคกล้าธรรม ยังยืนยันอยู่หรือไม่ ว่าจะอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไป นายภูมิธรรม กล่ววว่า แม้วันนี้จะไม่ได้เข้ามาร่วมแถลง แต่ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะไป คิดว่ายังร่วมมือกันทำงานได้ต่อไป
เมื่อถามว่า การที่มีตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติบางส่วนไปปรากฏตัวกับพรรคฝ่ายค้าน จะทำให้เสียงไม่ครบหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า จะรู้อีกทีคือวันที่เราตัดสินใจเลือกนายกรัฐมนตรี ตรงนี้ใครไปตรงไหนกินข้าวกับใคร เป็นเรื่องปกติ เรายังสรุปตรงนี้ไม่ได้ ต้องรอให้แจ้งอย่างเป็นทางการ ขอย้ำว่าพรรคเพื่อไทย จะทำหน้าที่อย่างดีและจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ และในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี นัดพิเศษ เพื่อมอบหมายงาน
เมื่อถามถึงเงื่อนไขพรรคประชาชนที่จะยกมือสนับสนุน ผู้ที่รับให้กับผู้ที่รับเงื่อนไข เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภาภายใน 4 เดือน นายภูมิธรรม กล่าวว่า สิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและ เสริมสร้าง ประชาธิปไตย พวกเราก็พร้อมสนับสนุน ขอให้ใช้ดุลพินิจพิจารณา เพราะยังต้องมีรายละเอียด
เมื่อถามว่าการจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วม แต่ยังคง ในตำแหน่งโควตาเดิมหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่าต้องว่าไปตามกระบวนการประชาธิปไตย
