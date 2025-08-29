อนุทิน ยิ้มร่าหารือ ปชน. ลั่น เห็นพ้องทุกข้อเสนอ เดินสายต่อขอเสียง ‘กล้าธรรม’ หนุนนั่งนายกฯ

อนุทิน ยิ้มร่าหลังหารือ ‘ปชน.’ กว่า 1 ชม. เผย เห็นพ้องทุกข้อเสนอ เดินสายต่อขอเสียง ‘กล้าธรรม’ หนุนนั่งนายกฯ ขณะ ‘ศรายุทธิ์’ ยิ้มรับ
เมื่อเวลา 18.50 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่ทำการพรรคประชาชน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการหารือร่วมกันกว่า 1 ชั่วโมง นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และนายภารดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย โดยมี นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน และนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน ลงมาส่งที่รถ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายอนุทินว่า การพูดคุยเป็นอย่างไรบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า “ก็คุยกัน” เมื่อถามว่า พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายอนุทินหัวเราะเบาๆ ก่อนจะตอบว่า ขอกลับไปประชุมพรรคก่อน สำหรับเงื่อนไขที่เห็นพ้องตรงกันโดยไม่มีข้อสงสัยคือ การยุบสภา คืนอำนาจ ก่อนจะกล่าวย้ำว่า เห็นพ้องตรงกันหมดที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนได้แถลง โดยหลังจากนี้ตนเองจะเดินทางไปพรรคกล้าธรรม
ด้าน นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า รายละเอียดการเจรจาขอให้นายอนุทินเป็นผู้ให้ข่าวเกี่ยวกับเงื่อนไขของพรรคประชาชน 3 ข้อ และการเจรจาวันนี้ ผลเป็นบวกกับพรรค เพราะว่ามีเจตนาเดียวกัน ในการหาทางออกให้กับประเทศ
ขณะที่ นายศรายุทธิ์เปิดเผยว่า นายอนุทินยอมรับสิ่งที่เราได้สื่อสารออกไปครบทุกข้อ
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายอนุทิน ได้ซื้อเบอร์เกอร์มาฝากหัวหน้าพรรคประชาชนและแกนนำที่หารือในวันนี้ ส่วนพรรคประชาชนจัดกาแฟจากร้านโซบาร์ จากชั้น2 ของอาคารอนาคตใหม่เลี้ยงแขกจากพรรคภูมิใจไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายอนุทินกำลังจะเดินทางกลับ มีประชาชนได้มามายืนตะโกนด้านหน้าที่ทำการพรรคประชาชน โดยใจความระบุว่า “ยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ได้อำนาจแล้วอย่าลืมร่างรัฐธรรมนูญด้วย ได้อำนาจแล้วต้องยุบสภาด้วย”