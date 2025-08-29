พีระพันธุ์ ปัดตอบ คนรทสช.โผล่ยินดี ภูมิใจไทย ชี้ สถานการณ์ ตามที่ ภูมิธรรม แถลง

พีระพันธุ์ ปัดตอบ คน รทสช.โผล่ยินดี ภูมิใจไทย ชี้ สถานการณ์ ตามที่ ภูมิธรรม แถลง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ปฎิเสธ ตอบคำถามกรณีที่มีส.ส. บางส่วน ของพรรครวมไทยสร้างชาติ เดินทางไปแสดงความยินดีและให้กำลังใจ ที่พรรคภูมิใจไทย โดยยืนยันว่า ตนเองยังอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติ
เมื่อถามว่าสถานการณ์ภายในพรรคร่วมรัฐบาล เป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้ นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า เป็นไปตามที่แถลงข่าว พร้อมย้อนถามสื่อว่า ได้ฟังหรือไม่