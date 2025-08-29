จับตา! รมต.เพื่อไทยกลับเข้าพรรค คาดหารือถกตั้งรัฐบาล
เมื่อเวลา 18.50 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรดารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย เดินทางกลับเข้ามายังพรรค ภายหลังแถลงข่าวภายหลังการหารือกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ที่โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง
ประกอบด้วย นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ฐานะรักษาการนายกฯ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รักษาการรองนายกฯ และรมว.คมนาคม นายประเสริฐ จันทรวงทอง รักษาการรองนายกฯ และรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสรวงศ์ เทียนทอง รักษาการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รักษาการรมว.ต่างประเทศ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รักษาการรมว.แรงงาน นางมนพร เจริญศรี รักษาการรมช.คมนาคม นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการ รมว.ประจำสำนักนายกฯ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รักษาการรมช.มหาดไทย ซึ่งคาดว่าจะเดินทางกลับเข้ามาเพื่อหารือถึง เพื่อประเมินสถานการณ์การเมืองและการจัดตั้งรัฐบาล