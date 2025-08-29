ชลน่าน มองแก้ รธน.4 เดือนยาก ชี้เป็นสิทธิ ภท.เดินหน้าตั้งรบ. ชี้ พท.ไม่วิกฤตเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อย

“ชลน่าน” มองแก้ รธน.4 เดือนเป็นไปได้ยาก นอกจากแก้บางมาตรา ชี้เป็นสิทธิ ภท.เดินหน้าตั้งรบ. ชี้ พท.ไม่วิกฤตเพราะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อย เผย “อิ๊งค์” นั่ง หน.พรรคต่อ เชื่อจะทำให้พรรคแข็งแกร่งกว่าเดิม
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีสถานการณ์ทางการเมืองท่ามกลางสถานการณ์ที่ฝุ่นยังตลบอยู่ในขณะนี้ ทางพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรว่า ต่อไปนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของสภาฯ ที่ต้องพยายามเลือกนายกฯ คนใหม่ให้เร็วที่สุด โดยเท่าที่พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว
เมื่อถามว่าเสียงยังคงแน่นเหมือนเดิมหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบ เพราะไม่ใช่คนเข้าไปเจรจา ซึ่งส่วนตัวยังค่อนข้างมั่นใจว่า พรรคเพื่อไทยยังคงได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยจากเท่าที่ฟังมา แม้จะมีข่าวลือต่างๆ ที่ออกมา แต่จากการตรวจสอบทุกเสียงยังคงอยู่ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามที่เป็นข่าว
เมื่อถามถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยวันนี้ ได้มีโอกาสเจอกันแล้วหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ตนยังไม่ได้เจอ และยังไม่ได้พูดคุยอะไรกัน เพราะวันนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ เท่านั้น ซึ่งเท่าที่ได้พบเจอกัน น.ส.แพทองธารยังคงเข้มแข็ง แต่มีคำพูดหนึ่งบอกว่า จะไม่ร้องไห้ แต่พอมาเจอพี่ๆ น้อง ๆ ส.ส. และมวลชน ก็ทำให้น้ำตาไหลออกมาเอง ซึ่งมองว่าเป็นความอบอุ่นทางใจของพวกเรา ที่ยังคงมีความรัก และช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน
นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า น.ส.แพทองธาร ยังคงเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่ และคุณสมบัติทุกๆ อย่าง ยังไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามใด ส่วนอนาคตจะตัดสินใจอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ น.ส.แพทองธาร แต่หลายคนมองว่าหากยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่จะทำให้ความเข้มแข็ง
เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยเดินหน้า ทาบทามพรรคประชาชนให้มาร่วมจัดตั้งรัฐบาล นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ตนมองว่าถือเป็นสิทธิของพรรคภูมิใจไทยที่จะทำได้ ซึ่งถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงในสภาฯ ตามกลไกของรัฐธรรมนูญใครสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ ก็สามารถเลือกนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งรัฐบาลได้
เมื่อถามว่าเงื่อนไขของพรรคประชาชนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ภายในระยะเวลา 4 เดือน พรรคภูมิใจไทยจะสามารถรับเงื่อนไขดังกล่าวได้หรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ส่วนตัวไม่แน่ใจ เพราะดูจากเวลาภายใน 4 เดือน ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากมาก ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใดแก้ภายในระยะเวลา 4 เดือนได้ ยกเว้นแก้ไขในบางมาตราเท่านั้น
เมื่อถามถึงแต้มต่อของพรรคเพื่อไทยหลังจากนี้จะเป็นไปในทิศทางใดนั้น นพ.ชลน่าน กล่าวว่า หวังว่าเสียงข้างมากในสภาฯ ยังสามารถเดินหน้าทำงานให้กับประชาชนได้ และยังสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้
เมื่อถามว่ากรณีหากมีอุบัติเหตุทางการเมือง จะพร้อมเป็นฝ่ายค้านหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ก็เป็นไปตามระบบ หากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถรวมเสียงข้างมากได้ ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าไม่เป็นวิกฤตของพรรคเพื่อไทย เพราะพรรคเพื่อไทย เจอเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มาบ่อยครั้ง การเมืองของประเทศไทยเป็นแบบนี้ จะมองว่า เป็นวิกฤต หรือไม่วิกฤตนั้น ทุกอย่างที่พรรคเพื่อไทยเจอ พรรคเพื่อไทยก็พยายามประคอง และใช้กลไกทุกอย่างที่มีอยู่ โดยเฉพาะกลไกตามระบบรัฐสภา เพื่อเดินหน้าไปให้ได้ และมั่นใจว่า จะไม่มีคนในพรรคเพื่อไทย เป็นสส.งูเห่า และส่วนตัวก็ไม่กังวล เพราะ ส.ส. ของพรรคเพื่อไทยเหนียวแน่น ทำหน้าที่เพื่อประชาชน