ภูมิใจไทย โชว์เสียงปึก รัฐบาล 280 เสียง สะพัดดูดยับ ปชป.-ก๊วนอีสานเพื่อไทย

เช็คเสียงหนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ พบทะลุ 280 เสียง ลือหึ่ง 15 เสียง สส.อีสานเพื่อไทยก็มาด้วย
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเดินเกมเร็วจัดตั้งรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทย เบื้องต้นมีรายงานว่า สามารถรวมเสียงได้ทะลุ 280 เสียงแล้ว ประกอบด้วย ภูมิใจไทย 69 เสียง พรรคประชาชน 143 เสียง พรรคกล้าธรรม 25 เสียง พรรคพลังประชารัฐ 20 เสียง พรรคประชาธิปัตย์ 4 เสียง พรรครวมไทยสร้างชาติ กลุ่มของ นายสุชาติ ชมกลิ่น 16 คน พรรคเล็ก 4 เสียง พรรคไทยสร้างไทย 2 เสียง พรรคเป็นธรรม 1 เสียง
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า มีส.ส.ภาคอีสานพรรคเพื่อไทย จำนวน 15 คน ที่จะมาสนับสนุนยกมือโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีปัญหาไม่เชื่อมั่นเสถียรภาพของรัฐบาลที่คะแนนนิยมตกต่ำ และประสบปัญหาเรื่องการดูแลสส.ไม่ทั่วถึง