อนุทิน ขนแกนนำ เดินสายทาบ กล้าธรรม ‘นฤมล-ไผ่’ ต้อนรับอบอุ่น
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 29 ิงหาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี แกนนำพรรค นายภราดร ปริศนานันกุล ส.ส.อ่างทอง อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางมายังพรรคกล้าธรรม โดยมี นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร เลขาธิการพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง จากนั้นมีการปิดห้องพูดคุยกันระหว่างแกนนำพรรค