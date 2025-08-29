พปชร. ตั้ง ‘ไพบูลย์’ นั่งรองหัวหน้าพรรค สลับ ‘สันติ’ เป็นเลขาฯ

พปชร. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ตั้ง ‘ไพบูลย์’ นั่งรองหน. สลับ ‘สันติ’ เป็นเลขาฯ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษก พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ครั้งที่ 2 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นประธานในที่ประชุม โดยพร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ นายชัยวุฒิ ธนาคมา
นุสรณ์ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวัน เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนและสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง โดยที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 โดยยกเลิกข้อความข้อ 4(1) ในเรื่องเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ของพรรค และใช้เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ของพรรค ในรูปแบบใหม่ ที่มีคำว่าพรรคอยู่บนกึ่งกลางด้านในของเครื่องหมายของพรรคการเมืองเหนือตัวอักษรคำว่า “พลังประชารัฐ” โดยมีคำว่า “พลัง” สีเขียว คำว่า “ประชา” สีน้ำเงิน และคำว่า “รัฐ” สีแดง อยู่ในวงล้อพลวัต ที่มีสามแถบสี เป็นสีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว บนพื้นสีขาวโดยบุญไปทางซ้าย แทน
ที่ประชุมเห็นชอบกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติม ให้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นรองหัวหน้าพรรค แทนนายสันติ พร้อมพัฒน์ และให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นเลขาธิการพรรค และเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมอีก 5 คน ได้แก่ นายภัครธรณ์ เทียนไชย พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ นายบุรินทร์ สุขพิศาล พล.ท.กิตติพนธ์ สมจิต พลตรียศวัจน์ นิมิตรภานนท์ และเลือกตั้งคณะกรรมการ สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ในส่วน กรรมการบริหารพรรค ,หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองจังหวัดปัตตานี และ ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสระแก้ว
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ยืนยันเจตนารมย์ ของพรรคพปชร.ว่าเป็นพรรค อนุรักษ์นิยมทันสมัย ที่ยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นหลักในการดำเนินการ และยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและ ประชาชนเหลืออื่นใด และยังยึดแนวทางการยกเลิก MOU 2543 2544 ที่ทำให้การเจรจาระหว่างประเทศไทยและกัมพูชามีปัญหา และมีความเสี่ยงต่อ การสูญเสียดินแดนทั้งทางบกและทางทะเล ต่อไป