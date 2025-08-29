กัณวีร์ โพสต์ 1 เสียงอันน้อยนิด ขอยกให้อนุทิน เหตุ เพื่อไทยหมดความชอบธรรม บริหารประเทศแล้ว

กัณวีร์ โพสต์ 1 เสียงอันน้อยนิด ขอยกให้อนุทิน เหตุ เพื่อไทยหมดความชอบธรรม บริหาร ประเทศแล้ว
วันที่ 29 สิงหาคม นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรม โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 1 เสียงของผม ที่ดูไม่มีอิทธิพลใดๆ กับการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของไทย จะขอเลือกผู้ที่สามารถให้คำมั่นได้ใน 2 เรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามการประเมินและคาดการณ์ ว่านางสาวแพทองธาร ชินวัตรผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีที่เป็นปฐมบทการเผชิญหน้าและการปะทะด้วยกำลังทหารระหว่างไทย-กัมพูชา จนทำให้มีการสูญเสียทั้งชีวิต บาดเจ็บ ทรัพย์สินพังทลาย การพลัดถิ่น และบาดแผลทางจิตใจของพี่น้องทั้งสองประเทศ
จบไปหนึ่งเรื่อง แต่สิ่งสำคัญเร่งด่วนเฉพาะหน้าของไทย คือ การเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ที่จะมาจัดตั้ง ครม.ชุดใหม่ เป็นไปตามความเป็นจริงทางการเมืองไทย คือ ความพยายามรวมเสียงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้เกินกึ่งหนึ่งไปหลายๆ เสียงเพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการบริหารจัดการต่อไป
ที่เห็นๆ ว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ พรรคเพื่อไทย และภูมิใจไทย แคนดิเดต มีทั้ง 2 พรรค ศักยภาพในการรวมเสียงมีทั้ง 2 พรรค ซึ่งก็คงเป็นการต่อสู้ช่วงชิงจำนวน ส.ส.ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยเร็ว
สำหรับผม คนเดียว เสียงเดียว พรรคเดียว คงไม่มีพลังจะไปมีอิทธิพลอะไรกับใคร แต่ขอใช้พื้นที่ตรงนี้เน้นย้ำจุดยืนทางการเมืองที่ไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกที่ได้เป็น ส.ส. ว่าการเมืองต้องตรงไปตรงมา ไม่บิดไม่เบี้ยว เพราะหากเป็นนักการเมืองแล้วบิดไปเบี้ยวมา อย่ามาเป็นเลยครับผู้รับใช้ประชาชน !!
สำหรับผม พรรคเพื่อไทยหมดความชอบธรรมในการเป็นผู้นำในการบริหารจัดการประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะนโยบายที่ล้มเหลว อาทิ ดิจิทัลวอลเลท ความพยายามผลักดัน entertainment complex การแก้ไขปัญหาคอลเซนเตอร์ สแกมเมอร์ ค้ามนุษย์ที่ผิดพลาด การจัดการปัญหาชายแดนที่ไร้ประสิทธิภาพทำให้ไทยต้องสุ่มเสี่ยงจากผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยเฉพาะเรื่องชายแดนไทย-กัมพูชา และนโยบายแบะงานการต่างประเทศ (การทูต) ที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา
ดังนั้น 1 เสียงอันน้อยนิดของผม จะมอบให้กับผู้ที่จะถูกเสนอรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ที่สามารถยึดมั่นในการจัดการเรื่องสำคัญเร่งด่วน 2 เรื่อง
เรื่องแรก จุดยืนเดียวกับพรรคประชาชน คือเรื่องที่ต้องยืนยันในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเร็ว โดยการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 และมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง และต้องยุบสภาในเวลาอันชอบโดยเร่งด่วน และมอบอำนาจกลับไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อเลือกคนที่จะมารับใช้ประเทศนี้โดยเร็ว
เรื่องที่สอง คือ คนที่สามารถมีวิสัยทัศน์ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีแผนระยะเฉพาะหน้า กลางและยาว และคนที่สามารถสถาปนาจุดยืนทางการทูตเชิงรุกของไทยที่จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน และเรียกศรัทธาของพี่น้องประชาชนคนไทยกลับคืนมาได้อย่างชอบธรรม และให้สามารถทำให้ประชาคมโลกเชื่อมั่นกับจุดยืนทางการทูตของไทยที่จะมุ่งหวังไปสู่สันติภาพและการพัฒนาแบบยั่งยืนของทั้งสองประเทศและของภูมิภาคที่ไทยพร้อมแสดงบทบาทการเป็นผู้นำ คนที่จะไม่ทำให้บาดแผลที่มีอยู่ขยายกว้างขึ้นไปอีกระหว่างไทยและกัมพูชา ด้วยการกระทำหรือการไม่กระทำใดๆ เหมือนรัฐบาลของแพทองธาร ชินวัตร ที่ผ่านมา
เสียง 1 เดียวที่ไม่ค่อยมีผลอะไรมากนักกับการจะเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของไทย แต่เป็นเสียงที่มั่นคงทางการเมือง จะยกให้กับผู้ที่สามารถเสนอทางออกให้กับเรื่อง 2 เรื่องนี้ครับ
เพิ่มเติมนิดนะครับ ตอนให้สัมภาษณ์รายการ คนดังนั่งเคลียร์ ช่อง 8 และน้องๆ นักข่าวถามกันมาว่าถ้าจะให้เลือกระหว่าง คุณชัยเกษม กับ คุณอนุทิน พี่นลจะโหวตให้ใครเป็นนายกฯ ผมตอบไปว่า คงเป็นคุณอนุทินครับ เพราะพรรคเพื่อไทย สำหรับผมหมดความชอบธรรม ไปแล้ว !!
สู้ครับประเทศไทย !!