ชูศักดิ์มั่นใจ เพื่อไทยไม่เดียวดาย มอง ข้อเสนอ 4 เดือน ปชน.ต้องการให้ทำประชามติแก้ รธน.ก่อนยุบสภา

ชูศักดิ์ เผย รัฐบาลรักษาการยุบสภาฯ ได้ ชี้อยู่ระหว่างรวมเสียงตั้งรบ. มั่นใจ พท.ไม่เดียวดาย มอง ข้อเสนอ 4 เดือน ปชน.ต้องการให้ทำประชามติแก้ รธน.ก่อนยุบสภา
เมื่อเวลา 19.47 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงอำนาจของรัฐบาลรักษาการจะสามารถยุบสภาได้หรือไม่ว่า ก่อนหน้านี้เคยให้ความเห็นไว้แล้ว เมื่อถามว่าการหารือของแกนนำพรรคเพื่อไทยมีแนวคิดเรื่องการยุบสภาหรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการหารือกันในเรื่องนี้ แต่เรื่องนี้เคยถกเถียงกันใน ครม.จำได้หรือไม่ โดยมีสองความเห็นแต่ความเห็นหนึ่งคิดว่าสามารถทำได้ และเชื่อว่า ทำไม่ได้ แต่ไม่ใช่ความเห็นแบบ 100% แต่ขณะนี้ความเห็นส่วนใหญ่คือสามารถทำได้
นายชูศักดิ์ ยังอธิบายอีกว่า อำนาจการยุบสภาหากถามว่ารักษาการณ์สามารถทำได้หรือไม่ ก็ทราบดีเพราะมีความเห็นอยู่ ซึ่งตนคิดว่าสามารถทำได้ นายกฯมีอำนาจอย่างไรผู้รักษาการก็มีอำนาจเหมือนกัน
เมื่อถามว่าข้อเสนอ 4 เดือนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนนั้นคิดว่าสามารถทำได้หรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่าตนคิดว่าความเห็นของพรรคประชาชนไม่ได้หมายความว่าแก้เลย จากที่ตนฟัง เขาอยากให้คงการทำประชามติไว้ เพราะทำประชามติเสร็จก็ยุบสภา ไม่ใช่หมายความว่า 4 เดือนแล้วจะสามารถทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ เพราะโดยหลักแล้ว 4 เดือนไม่สามารถทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เลย
เมื่อถามต่อว่าดีลนี้เป็นดีลในอนาคตใช่หรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า เขาอยากให้ยุบสภา แต่ก่อนจะยุบสภาอยากให้ทำประชามติให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อเดินหน้าทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จากที่ตนฟังดูเป็นลักษณะนั้น
เมื่อถามว่าหากทุกอย่างผ่านไปได้ การฟอร์มรัฐบาลใหม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าดีลนี้ก็สามารถเป็นไปได้ใช่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะทุกคนก็อยากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่แล้ว
เมื่อถามว่าขณะนี้ทุกพรรคพร้อมที่จะเลือกตั้งแล้วหรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ขอให้ไปถามแต่ละพรรคหากประเมินพรรคการเมืองส่วนใหญ่ ไม่มีใครชอบเรื่องยุบสภาอยากให้อยู่ครบวาระทั้งนั้น แต่การยุบสภามีเหตุ
เมื่อถามว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยเริ่มเดียวดายแล้วหรือไม่ เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลเริ่มตีตัวไปอยู่ฝ่ายตรงข้าม นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ก็สุดแล้วแต่จะมอง รัฐบาลก็เป็นแบบนี้ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะรวมเสียงข้างมากได้ ขณะนี้เข้าใจว่ายุทธการคือพยายามแย่งเสียงกัน แต่ท้ายที่สุดใครจะได้หรือไม่ได้ต้องรอเวลา
เมื่อถามต่อว่า สุดท้ายเพื่อไทยจะไม่เดียวดายใช่หรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า “ไม่หรอกครับ”