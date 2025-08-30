เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

|ผู้เขียน
|กาแฟป่า
⦁….การเมืองไทยเข้าด้ายเข้าเข็ม ทุกวงการเสาะหา “ข่าวลึก” ว่า “นายกฯแพทองธาร ชินวัตร” จะรอดพ้นจากข้อหา “ขาดความซื่อสัตย์สุจริต-ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง” ของ “กลุ่ม ส.ว.” ที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยหรือไม่ ระหว่างรอคอยก็น่าจะลองหา “ข้อมูล” ว่า “นายกฯไทย” กี่คนแล้ว ต้อง “ผ่านเส้นทางนี้” ก่อนหน้านี้ คือ “เศรษฐา ทวีสิน” ซึ่งเมื่อพ้นไป เสียงบ่น “เสียดาย” ถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของ “เจ้าสัวแห่งแสนสิริ” ดังขึ้นเรื่อยๆ ที่แน่ๆ คือส่วนมากมาจาก “ค่ายเดียวกัน” ทั้งนั้น
⦁….“ลวรณ แสงสนิท” ประธานบอร์ด ธ.กรุงไทย, “ผยง ศรีวณิช” กก.ผจก.ใหญ่ และนายกสมาคมธนาคารไทย นำผู้บริหารกรุงไทยและสื่ออาวุโสดูงานการเงินที่ “สวิส” ทั้งตลาดเงินดิจิทัลแห่งแรกของโลก ที่ SDX หรือ SIX Digital Exchange และสถาบันการเงินใหญ่และทรงอำนาจอย่าง UBSในงานนี้ “ผยง” บรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจและหนี้นอกระบบของไทย”ที่มีขนาดมหึมาและผลกระทบ “ฝังลึก” หลายด้าน สัมพันธ์กับหนี้ครัวเรือน ถึงเวลาที่จะต้อง “ปฏิรูปใหญ่” ผันเอาเศรษฐกิจนอกระบบ เข้าสู่ในระบบเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกระดับชั้น
⦁….เศรษฐกิจไทยมาถึงจุดที่ “ต้องเปลี่ยนแปลง” ไปสู่มาตรฐานที่ใหม่ขึ้นและดีขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน “มุมมอง” ของนักการเงิน นายแบงก์รุ่นใหม่ จึงละสายตาจาก “อนาคต” กับการนำพาประชาชนออกจากปัญหาไม่ได้เลยในห้วงเวลาที่ผ่านมา “เศรษฐกิจย่ำแย่” แต่ตัวเลขจากแบงก์ต่างๆ เดินไปอีกทางถือเป็นโจทย์ที่คนในวงการที่มีความคิดใหม่ๆ “มอง” และ “ครุ่นคิด” ก็ต้องหวังว่า พลังแห่งความคิดที่รับผิดชอบเหล่านี้ จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น
⦁….เศรษฐกิจจะไปไหนได้ หาก “การเมือง” ไม่หนุนเสริม พูดไปก็ปวดหัวกันทุกฝ่าย การเมืองไทยเดือน ส.ค.และ ก.ย. ยังเป็นเรื่องของการ “ลุ้น” คดีความต่างๆ จะผ่านหรือไม่ผ่าน ล้วนแต่ “มีผล” เรื่องใหญ่ๆ ที่ต้องกลับมาหารือกันให้มากๆ คือ เรื่องของ “กฎกติกา” อันเป็นตัวกำหนดให้การเมืองเดินไปแบบนี้“นักการเมือง” เอง ก็ต้อง “รับผิดชอบ” ทุ่มเทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องไปไหนกัน
⦁….สัปดาห์นี้ “มาริษ เสงี่ยมพงษ์” รมว.ต่างประเทศ อยู่ที่เจนีวา สวิส เข้าพบ“นาดา อัล-นาชิฟ” รองข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งยูเอ็น ชี้แจงสถานการณ์ไทยกับกัมพูชา โดยเฉพาะการใช้กับระเบิดและทุ่นระเบิดขัดต่อข้อตกลงระหว่างประเทศ เย็น 27 สิงหาคม “พลทหารอดิสร ป้อมกลาง”จาก พัน.ร.22 เหยียบ PMN-2 “ข้อเท้าขวาขาด เพื่อนอีก 2 นายบาดเจ็บ” ขณะลาดตระเวนด้านทิศตะวันตกของปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ ตอกย้ำว่าของ “ฝ่ายการเมืองและความมั่นคง” ต้องจับมือทำงานหนักไปด้วยกัน สถานการณ์ 2 ประเทศ คงไม่กลับสู่ปกติได้ง่ายๆ
⦁….ที่หน้าสำนักงาน UN ที่เจนีวา มีประติมากรรมเก้าอี้ขาขาด ชื่อ Broken Chair เด่นตระหง่านอยู่ เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านและแบนกับระเบิดและคลัสเตอร์บอมบ์ ตาม “สนธิสัญญาออตตาวา” ซึ่งเซ็นที่แคนาดาในปีเดียวกัน คือ 2540-1997 สะท้อนว่า การใช้กับระเบิด เป็น “ประเด็นใหญ่” ของสังคมโลกมาช้านาน “ชายแดนไทย-กัมพูชา” เป็นพื้นที่กับระเบิด ประชาชน 2 ฝั่งแขนขาขาดมาตั้งแต่การสู้รบในปี 2518-2519 ผ่านไป 30 ปียังหลงเหลืออีกมาก มาวันนี้เอามาวางกันใหม่อีกแล้ว
เยี่ยมท่านทูตสวิส – ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานธนาคารกรุงไทย และผยง ศรีวณิช กก.ผจก.ใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นายกสมาคมธนาคารไทย พร้อมผู้บริหารระดับสูงธนาคารกรุงไทย เข้าพบปะพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น สวิส รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน และสังคมของสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวิส ในโอกาสเดินทางดูงานด้านการเงินที่สวิส
ร่วมมือ – ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วย ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม. กาญจนาภูพิพัฒน์ผล ผอ.สำนักพัฒนาสังคม และอนุพงศ์ ทะสดวก ปธ.เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ ร่วมผลักดันโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนฝึกอาชีพ และโครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย และผลักดันสินค้าสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าชุมชน กรุงเทพมหานครสู่ออนไลน์ มาร์เก็ตเพลส ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้
สังสรรค์ – กลุ่มปฐพีจุฬา รุ่น 4 นำโดย สายสม วงศาสุลักษณ์ นัดเพื่อนๆ ในกลุ่ม อาทิ ณรงค์ จุลเจือศุภฤกษ์และ พล.ต.ท.วราธร ตันศรีสกุล มาร่วมพบปะสังสรรค์พร้อมเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับ รศ.จินตนา บุญบงการ ด้วยบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง ที่ห้องอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเร็วๆ นี้
142 ปี ไปรษณีย์ – อัฐฐเสฏฐ จุลเสฏฐพานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย รัฐพล ภักดีภูมิ ปธ.กก.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, ดนันท์ สุภัทรพันธุ์, ณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ และภุชพงค์ โนดไธสง ร่วมกิจกรรมแถลงข่าว 142 Years Thailand Post : POSTsible Together – 142 ปี ไปรษณีย์ เป็นไปรฯ ได้ ไปรฯ ด้วยกัน ณ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร ไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้
เทศกาลกาแฟ – วิทยา จันทน์เสนะ รองผู้ว่าฯสงขลา และธนชาติ พงษ์ประสิทธิ์ ผอ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ร่วมเปิดงาน THAILAND COFFEE HUB 2025 Central Hatyai เทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ จัดโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา รวมแบรนด์กาแฟพิเศษกว่า 70 แบรนด์ จากทั่วไทยและจากต่างประเทศ รวมถึงร้านมัทฉะและชาร้านดังจากทั่วไทยไว้ในงานอีกด้วย โดยมี จักรพันธ์ อมรสมบูรณ์ศักดิ์, รุ้งทอง จันทน์เสนะ, สุทธิกานต์ อสิเศวตกุล, ตตินาฏ ศรีภักดี, เบ็ญจวรรณ เบ็ญมาศ และ Jialu Zhao ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้
นิทรรศการศิลปะเด็ก – ทาเคชิ ชิบูตะ ผู้บริหาร บจก.เพนเทล (ประเทศไทย) จัดงานนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 55 รวบรวมผลงานภาพวาดของเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 55 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี คาวามูระ มากิ ผอ.สำนักข่าวสารญี่ปุ่นและที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ชินโกะ มิชิม่า, เนตรนภัส ธนสารธาดา, ปิยะวัฒน์ จตุรงควาณิช และ เฌอปราง อารีย์กุล ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย เมื่อเร็วๆ นี้
อีสานมาร์เก็ต – พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค เปิดพื้นที่จัดงาน “ISAN MARKET สินค้าดี วิถีอีสาน” พบกับสินค้าของเด่นจากภาคอีสาน และอาหารอร่อย จากภูมิปัญญาชุมชนกว่า 80 ร้านค้า ให้เลือกชม ชิม และช้อปกันอย่างจุใจ โดยได้รับเกียรติจาก
วราวุฒิ สมหวังประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ จรูญรัตน์ สาลี กก.ผจก.บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด และนายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดงาน ณ ชั้น 1 ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้
ตราดฮาล์ฟมาราธอน – บมจ.การบินกรุงเทพ หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีเปิดการแข่งขัน บางกอกแอร์เวย์ส ตราด ฮาล์ฟ มาราธอน โดยมี ดรุณี เทพวัลย์ ผอ.อาวุโสส่วนสื่อสารการตลาดและกิจกรรมการตลาด บมจ.การบินกรุงเทพ และ ณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.กรกฎ โอภาส และมิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ร่วมพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดตราด (สโมสรตราดเอฟซี) เมื่อเร็วๆ นี้