นักวิชาการ ชี้ 3 สูตรตั้ง ‘นายกฯคนใหม่’ ยังมีข้อจำกัด ห่วงศก.รูดเหลือ 1.2%
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียน ได้วิเคาะห์เศรษฐกิจไทยท่ามกลาง “สูญญากาศการเมืองและนโยบาย” หลังอิ๊งค์ หลุดตำแหน่งนายกฯ ดังนี้
1.ปี 2025 เศรษฐกิจไทย ต่ำสุดรอบ 5 ปี
ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่สูงขึ้น หลังจากที่คุณแพทองธาร ชินวัตร หลุดตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เกิดรัฐบาลรักษาการ ทำให้มีข้อจำกัดในการบริหารประเทศ และการผลักดันนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่เหลืออยู่อีก 4 เดือนหลังจากนี้ คาดว่าเศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงเหลือ 1.2-1.8% ซึ่งต่ำสุดในรอบ 5 ปีนับจากปี 2020 เป็นต้นมา
2.จับตา 4 ปัจจัยเสี่ยง หลังจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 4 ประเด็นสำคัญคือ
2.1 ซ้ำเติมการบริโภค : ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2025 การบริโภคโดยรวมของไทยชะลอตัวอยู่แล้ว สถานการณ์การเมืองที่มีรัฐบาลรักษาการ ยิ่งทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นจากรายได้ที่ลดลง และหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น
2.2 ลงทุนเอกชนรอนโยบายเศรษฐกิจ : การมีรัฐบาลรักษาการไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทย เพราะไม่สามารถทำโครงการเศรษฐกิจใหม่ หรือแผนกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ได้ แม้ว่าอัตราการขยายตัวการลงทุนเอกชนใน Q2/2025 จะเพิ่มขึ้นจาก Q1/2025 ก็ตาม ประเมินอัตราการขยายตัวชะลอลงใน Q4 เป็นไป จากการขาดความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ
2.3 นักท่องเที่ยวต่างชาติยังต้องลุ้น : ปี 2024 นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 35 ล้านคน ปี 2025 ณ เดือนสิงหาคม นักท่องเที่ยวสะสม 21 ล้านคน ขาดอีก 14 ล้านคน กับเวลาที่เหลืออีก 4 เดือน หากต้องการ 35 ล้านคนเท่ากับปี 2024 “น่าจะเป็นโจทย์ยาก ภายใต้รัฐบาลรักษาการ”
2.4 ภาษีทรัมป์ Q4/2025 กระทบ “ของแท้”: ภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ไทยทั้งส่งออกที่ต้องเสียภาษีนำเข้าสหรัฐฯ 19% และการนำเข้าเปิดสินค้าสหรัฐฯ เข้าไทย 0% กระทบการส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ในQ4/2025
3.ฉากทัศน์เศรษฐกิจไทย “1.2-1.8%”
เศรษฐกิจไทยขึ้นกับการได้รัฐบาลใหม่เร็วแค่ไหน เร็วมากจะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยมากเท่านั้น เพราะสามารถทำนโยบายหรือโครงการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้
ตารางที่ 1 ฉากทัศน์เศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลรักษาการ ปี 2025
ระยะเวลารักษาการ (เดือน) ประเมิน GDP 2025 (%) เหตุผล
GDP ทั้งปี Q3 Q4
1 ฉากทัศน์ 1 : 1.8 0.5-0.6 0.5-0.4 กระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนการท่องเที่ยว
3-4 ฉากทัศน์ 2 : 1.5 0.1-0.2 0.0 งบประมาณเบิกจ่ายล่าช้า นักลงทุนรอดู
มากกว่า 5 ฉากทัศน์ 3 : 1.2 -0.3- 0.4 -0.5- -0.6 สุญญากาศทางนโยบาย
4.สูตรรัฐบาลไหนดี : ทุกสูตรมีข้อจำกัด
นายกรัฐมนตรีคนใหม่และพรรครัฐบาลไทยหลังจากนี้ มี 3 สูตร ซึ่งแต่ละสูตรยังไม่ได้ส่งบวกต่อเศรษฐกิจไทย แต่ละสูตรมีข้อจำกัดทั้งสิ้น
ตารางที่ 2 : สูตรรัฐบาลใหม่
สูตร นายกรัฐมนตรีคนใหม่ พรรครัฐบาล ผลต่อเศรษฐกิจ
1 (เหล้าเก่าขวดใหม่) นายชัยเกษม นิติสิริ เพื่อไทย+พรรคร่วมเดิม ขาดความเชื่อมั่น
2 (เหล้าใหม่ขวดใหม่) นายอนุทิน ชาญวีรีกุล ภูมิใจไทย+ประชาชน เน้นแก้ธรรมนูญ
ไม่เน้นเศรษฐกิจ
3 (เหล้าเก่าขวดใหม่) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคร่วมเดิม ขาดความเชื่อมั่น
4.สรุปผลการวิเคราะห์ : GDP 1.5%
ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในสูญญากาศทางการเมืองและนโยบาย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย ฉากทัศน์ที่โอกาสความเป็นไปได้ต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่ใน ฉากทัศน์ที่ 2 คือ มีอัตราการขยายตัวที่ 1.5%
5.ข้อเสนอแนะ
5.1 เร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว เพราะรัฐบาลรักษามีอำนาจการบริหารประเทศจำกัด
5.2 การกระตุ้นเศรษฐกิจ และการช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย จากภาษีทรัมป์ เป็นเรื่องเร่งด่วน
5.3 นโยบายลดดอกเบี้ยมีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน