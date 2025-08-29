กัณวีร์ มาแสดงความยินดี อนุทิน ยกเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ชี้ยกมือให้แล้ว โอกาสจะร่วมรบ.สูง

‘กัณวีร์’ มาแสดงความยินดี ‘อนุทิน’ ยกเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ บอก ยกมือให้แล้ว มีความเป็นไปได้สูงร่วมรัฐบาล ขอคุย กก.บห. ‘เป็นธรรม’ ก่อน ชี้ หากเข้าร่วม จะช่วยแก้ปัญหา แก้ รธน. – ชายแดนไทยกัมพูชา
จากนั้น เวลา 21.53 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะเลขาธิการพรรคเป็นธรรม เดินทางมาให้กำลังใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โดยมีการจับมือทักทาย พร้อมระบุว่า วันนี้ตนเห็นตรงกันว่า ประเทศไทยต้องการเดินหน้า และสิ่งที่ดีที่สุดคือพรรคภูมิใจไทย และนายอนุทิน เป็นผู้นำรัฐบาล
ก่อนที่ นายอนุทินจะกล่าวว่า นี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาชายแดน
จากนั้น นายกัณวีร์ ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้มาแสดงความยินดี และต้องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย และความชอบธรรมของพรรคเพื่อไทยก็หมดไป ซึ่งตนเห็นว่าวันนี้มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ประเทศไทยจะมีฝ่ายบริหารที่มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมา พร้อมยืนยันว่า พรรคเป็นธรรมพร้อมสนับสนุนเต็มที่ อีกทั้ง ยังได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าพรรคเป็นธรรม ว่าเราจะต้องเห็นชอบกับการสนับสนุนนายอนุทินในครั้งนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่า การสนับสนุนครั้งนี้ จะถือเป็นการร่วมรัฐบาลไปเลยหรือไม่ นายกัณวีร์กล่าวว่า ไหนๆ ก็ยกมือให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็มีความเป็นไปได้สูง แต่ก็ต้องคุยกับกรรมการบริหารพรรคเป็นธรรมก่อน ว่าเราจะสามารถไปช่วยเหลือตรงไหนได้บ้าง โดยตนมองว่า หากพรรคเป็นธรรมไปเข้าร่วม ซึ่งก็จะร่วมแก้ไขปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และสุดท้ายคือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า การตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจ และยุบสภาคืออำนาจให้ประชาชน ตรงกับจุดยืนของเราใช่หรือไม่ นายกัณวีร์ กล่าวว่า ตรงจุดยืนของตน และพรรคร่วมฝ่ายค้าน และที่ผ่านมาเราพูดคุยกันตลอด ว่าประเทศต้องการการเดินหน้า แต่รัฐธรรมนูญทำให้ประเทศเดินต่อไปไม่ได้
อีกทั้ง ตนก็ได้ยินข่าวว่า พรรคภูมิใจไทยจะแก้ไขรัฐธรรมใน 4-6 เดือน ออกเสียงประชามติ และตั้ง สสร.
