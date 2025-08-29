สุดารัตน์ ยัน ทสท.พร้อมหนุน ฝ่ายที่ยึดหลักการเมืองสุจริต ย้ำไม่รับแคนดิเดตนายกฯเพื่อไทย 

‘สุดารัตน์’ ชี้คำวินิจฉัยศาล รธน. สะท้อน ‘เพื่อไทย’ หมดความชอบธรรม บริหารประเทศต่อ พรรคไทยสร้างไทย ย้ำจุดยืนการเมืองสุจริต-ไม่รับแคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นสัญญาณชัดเจนว่า พรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ได้หมดความชอบธรรมที่จะอาสามาบริหารราชการแผ่นดินต่อไป เพราะขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงตำแหน่งมาแล้วถึงสองคน ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยที่ยึดมั่นการเมืองสุจริต และคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาชนว่าจะรักษาหลักคุณธรรมเป็นสำคัญ
คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า เหตุผลที่พรรคไทยสร้างไทยไม่สามารถยอมรับให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศต่อ มี 3 ประเด็นสำคัญดังนี้
1.หมดความชอบธรรมด้านจริยธรรมการเมืองคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญระบุชัดว่า นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยขาดความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของผู้นำประเทศ ส่งผลให้หมดสิ้นความไว้วางใจจากประชาชนและไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อ
2.ไร้ศักยภาพในการดูแลความมั่นคงของชาติโดยศาลชี้ให้เห็นว่า การกระทำของนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและรอบคอบ ทำให้เกิดข้อกังขาต่อความสามารถในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
3.ล้มเหลวด้านเศรษฐกิจ มุ่งประชานิยม ที่อาจแฝงด้วยผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการบริหารที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนได้อย่างยั่งยืน แต่มุ่งใช้นโยบายประชานิยมระยะสั้นและนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ขณะเดียวกันยังผลักดันแนวคิดทางเศรษฐกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อความเสียหายต่อประเทศ อาจสร้างหนี้สินมหาศาลในอนาคต กระทบต่อฐานะการคลังและประชาชนโดยตรง
คุณหญิงสุดารัตน์ย้ำว่า พรรคไทยสร้างไทยจะยืนหยัดผลักดันการเมืองที่สุจริตและมีคุณธรรม พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เห็นพ้องในหลักการนี้ เพื่อสร้างอนาคตการเมืองไทยที่โปร่งใสและยั่งยืน