ช่อ พรรณิการ์ ชี้ ปชน. วางเงื่อนไขผ่าทางตัน กัน‘ประยุทธ์’คัมแบ็ก ถ้าเบี้ยวไม่ยอมยุบสภาจะโดนล้มรบ.ทันที
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลางดึกของวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา นางสาวพรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเพจ “Pannika Chor Wanich” ระบุว่า
สรุปการเมืองไทย ณ วันที่ 29 สิงหาคม
คุณแพทองธาร พ้นจากตำแหน่งนายกฯ แคนดิเดทที่เหลืออยู่และเป็นไปได้สุดมีสองคน
ชัยเกษม เพื่อไทย
อนุทิน ภูมิใจไทย
พรรคประชาชนไม่มีแคนดิเดท เพราะพรรคถูกยุบ แคนดิเดทคือพิธา โดนตัดสิทธิ์
หาก เพื่อไทย รวมเสียงพรรคร่วมเดิมไม่ได้ (ซึ่งวันนี้ชัดเจนว่าไม่ได้ เพราะธรรมนัสซึ่งมี 26 เสียง และสุชาติ ชมกลิ่น ซึ่งมี 18 เสียง ประกาศจับมืออนุทินแล้ว) และไม่มีใครยอมใคร ภจท. พท. ไม่โหวตให้กันอยู่แล้ว จะเกิดเดดล็อก ไม่มีใครตั้งรัฐบาลได้ มีโอกาสสูงที่จะเกิดการเชิญประยุทธ์ ซึ่งยังมีสถานะเป็นแคนดิเดทพรรครวมไทยสร้างชาติ มาเป็นนายก เพราะจะเป็นคนเดียวที่ทุกพรรคยกเว้นพรรคประชาชนยอมโหวตให้
ด้วยเหตุนี้ พรรคประชาชนจึงวางเงื่อนไขผ่าทางตัน กันประยุทธ์คัมแบ็ค คือการที่ 140 ส.ส. จะโหวตให้ใครก็ตามที่รับเงื่อนไขยุบสภาใน 4 เดือน และทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ในวันเดียวกับที่มีการเลือกตั้ง โดยพรรคจะไม่ร่วมรัฐบาลเด็ดขาด จะเป็นฝ่ายค้านต่อไป เพื่อว่าหากพรรคที่รับเงื่อนไข เบี้ยวไม่ยอมยุบสภา จะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจและล้มรัฐบาลทันที เนื่องจากรัฐบาลจะมีสถานะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจากการที่พรรคประชาชนโหวตให้แต่ไม่ร่วมรัฐบาล
ณ 22.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม พรรคภูมิใจไทย รับเงื่อนไขพรรคประชาชนแล้ว ส่วนพรรคเพื่อไทย บอกว่ากำลังติดต่อพรรคประชาชน พร้อมรับข้อเสนอเช่นกัน