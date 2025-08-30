ภูมิธรรม นำถก ครม.นัดพิเศษ ตั้งนายกฯ รักษาการ จับตาพรรคร่วมคุยเร่งตั้งรัฐบาล
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะ รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) เวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล
ภายหลังจากเมื่อวานนี้ (29 ส.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่งนายกฯ จากกรณีคลิปเสียงการสนทนากับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
โดยการประชุม ครม. (นัดพิเศษ) มีวาระหลักในการตั้ง รักษาการนายกรัฐมนตรี และรักษาการเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากภายหลังจากนายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่ง ส่งผลให้คณะรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
นอกจากนี้ ยังต้องติดตามการหารือของพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อกำหนดทิศทางทางการเมืองหลังจากนี้ ในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ หลังจากพรรคภูมิใจไทยประกาศเดินหน้าจับมือตั้งรัฐบาล โดยยอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชน และยังมี ส.ส.พรรคเพื่อไทย มากกว่า 10 คนที่ไปแสดงจุดยืน ร่วมสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี
ขณะเดียวกันต้องจับตาท่าทีของพรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย ที่ต่างจะต้องเร่งรวบรวมเสียง ส.ส. เพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ และเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามมาตรา 159
โดยการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในสภา จะต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันมี 492 คน และจะต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง (247) ในการโหวตนายกรัฐมนตรี