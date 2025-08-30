ไอซ์ ย้ำจุดยืน ปชน. ผ่าทางตันประเทศ ยันพรรคไม่แสวงหาอำนาจ-ผลประโยชน์
จากกรณีพรรคประชาชนออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่า มีดีลสำคัญระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชน เรื่องโควตารัฐมนตรี 8 ตำแหน่ง โดยมีความเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีทั้ง 8 เก้าอี้ จะใช้นอมินีเข้ามานั่งแทน พร้อมย้ำจุดยืนของพรรคนั้น
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่า “ขอย้ำว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของพวกเรา ณ ขณะนี้ คือผ่าทางตันในประเทศไทย เพื่อไม่ให้ติดล็อค มิใช้เพื่อแสวงหาอำนาจ และผลประโยชน์ใดใด ดังนั้นเรายืนยันอีกครั้งว่าไม่ร่วมรัฐบาล”