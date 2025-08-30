เด็จพี่ เตือน ปชน. คิดให้ดีก่อนหนุน ภท. ตั้งรัฐบาล ยกอดีตเสนอแก้รธน. พรรคไหนเคยค้านหัวชนฝา

เด็จพี่ สะกิดเตือน ปชน.คิดให้ดีก่อนร่วมหัวจมท้ายภท. ยกอดีตเสนอแก้รธน.-โหวตนายกฯ พรรคไหนเคยค้านหัวชนฝา ขออย่าทำปชช.ผิดหวัง ขู่งูเห่า พท.หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ เลือกตั้งรอบหน้าจบไม่สวย
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากความเป็นนายกฯ และมีผลต่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ทำให้ต้องมีการรวบรวมเสียงส.ส.โหวตเลือกนายกฯ คนใหม่ พรรคเพื่อไทยมีนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทยคงจะเสนอชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ และได้เดินสายรวบรวมเสียงจากพรรคการเมืองต่างๆ พร้อมกับกระแสข่าวแบ่งเค้ก จัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี ให้แกนนำแต่ละพรรคการเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แม้พรรคประชาชนแสดงเจตจำนงไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ได้ยื่นข้อเสนอครม.ชุดใหม่ จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ แก้ไขรัฐธรรมนูญ นำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ มีส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว และนายกฯคนใหม่อยู่ในตำแหน่ง 4 เดือนแล้วยุบสภาฯ แน่นอน พรรคภูมิใจไทยที่ต้องการเสียงของพรรคประชาชนไปอยู่ในสมการอำนาจ เพื่อดันนายอนุทินไปเป็นนายกฯ ย่อมต้องรับเงื่อนไข ไม่ว่าจะเสนออีกกี่แนวทาง พรรคภูมิใจไทยก็คงจะรับหมด
นายพร้อมพงศ์ กล่าวต่อว่า เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอย้อนทวนความจำ ต้นปี 2568 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ที่เสนอจาก ส.ส.พรรคประชาชนยังไม่ทันเข้าสู่การพิจารณา ส.ส.ภูมิใจไทยพร้อมใจกันวอล์กเอ้าท์ ไม่ขอร่วมสังฆกรรมด้วย จุดยืนภูมิใจไทยไม่ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1-2 ขณะที่พรรคประชาชนต้องแก้ทั้งฉบับ ส.ส.ภูมิใจไทยหลายคน ตั้งคำถามต่อนโยบายของพรรคประชาชน ต่อเรื่องสถาบัน การแก้ไขมาตรา 112 แล้วอย่างนี้ทั้งสองพรรคจะไปด้วยกันได้ตลอดรอดฝั่งจริงหรือ การโหวตเลือกนายกฯเมื่อปี 2566 พรรคเพื่อไทยโหวตให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แต่ ส.ส.พรรค 2 ลุง ไม่โหวตให้แม้แต่เสียงเดียว พรรคประชาชนมีจุดยืนที่หนักแน่นมาตลอด อาจจะมองโลกในแง่ดี มองโลกสวย หวังว่านายกฯคนใหม่จะตั้ง ส.ส.ร.มาแก้รัฐธรรมนูญ จะอยู่ในตำแหน่งแค่ 4 เดือน พอถึงเวลาช่วงนั้นจริงๆ ไม่ทำตามเงื่อนไข หาเหตุข้ออ้างต่างๆ เพื่ออยู่ต่อ แล้วจะทำอย่างไร
นายพร้อมพงศ์ กล่าวว่า จุดยืนของพรรคประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แทบไม่แตกต่างจากพรรคเพื่อไทย ประวัติศาสตร์การเมืองถูกกระทำย่ำยีจากฝ่ายผู้มีอำนาจ เราต่างโดนยุบพรรค กรรมการบริหารพรรค ส.ส.โดนตัดสิทธิ์เลือกตั้ง ผลพวงจากการยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตย ประชาชน นอกจากนี้พรรคที่ยังมีปัญหาข้อกฎหมายเขากระโดง การฮั้ว ส.ว.ยังไม่ได้ข้อสรุป กระบวนการยุติธรรมกำลังดำเนินไป แต่ถ้าหากอำนาจเปลี่ยนมือ เรื่องดังกล่าวจะเป็นอย่างไร ไม่อยากคาดการณ์ไปล่วงหน้า ดังนั้นการจะสนับสนุนใครเป็นนายกฯ ต้องคิดให้ดีๆ ถามจุดยืนประชาชน ถามความเห็น ส.ส.ในพรรคให้ดี ยิ่งมีกระแสข่าว บางคนจะมาเป็นรัฐมนตรีแรงงาน ทั้งที่ส.ส.ประชาชนตั้งคำถามถึงการทำงานในอดีตที่ผ่านมา ไหนจะมีลุงบางคนที่มีส่วนร่วมในการรัฐประหารจะมาเป็นรัฐมนตรี จะไม่ขัดกับหลักการพรรคประชาชน ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจะตอบคำถามกับประชาชนที่เลือกมาอย่างไร
นายพร้อมพงศ์ กล่าวอีกว่า การวมเสียงตั้งรัฐบาลกำลังเข้มข้น มีกระแสข่าวลือ อาจจะมี ส.ส.งูเห่าจากพรรคเพื่อไทยนับสิบคน ไปร่วมโหวตเลือกนายกฯจากพรรคภูมิใจไทยด้วยนั้น ก็ขอเตือนล่วงหน้า หากจะไปต้องคิดหนัก ไม่ว่าจะได้รับข้อเสนอในรูปแบบต่างๆ มาอย่างไรก็ตาม ไม่คุ้มกับอนาคตทางการเมืองที่จะต้องเสียไป บทเรียนในอดีตเคยมีให้เห็น พวกงูเห่า ทรยศอุดมการณ์ เสียงประชาชน มีจุดจบไม่สวย ไปไม่รอดในการเลือกตั้งครั้งหน้า โดนประชาชนลงโทษ อำนาจ ตำแหน่งเป็นเพียงภาพมายาชั่วคราว แต่การทำงานการเมืองต้องยืนหยัดเพื่อประชาชน นอกจากนี้ในอดีต ส.ส.หลายคนของพรรคตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ ก้าวไกล เคยถูกพรรคตรงข้ามดูดไป วันข้างหน้าจะต้องมาทำงานการเมืองร่วมกันกับพรรคลักษณะนี้จริงๆ หรือ จากหลายเรื่องหลายราว ขอให้พรรคประชาชนคิดให้ดี ทบทวนให้ดี อย่าทำให้ประชาชนที่ลงคะแนนเสียงเลือกพรรคประชาชนมาอย่างถล่มทลายต้องผิดหวัง