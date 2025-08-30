เพื่อไทย นัดถกอีกบ่ายนี้ หารือตั้งรัฐบาล ยันไม่มีงูเห่า ที่จะไปมีแค่ ศักดิ์ดา
เมื่อวันที่ 30 ส.ค.เวลา 09.25 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำว่า หลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วงเช้า โดยช่วงบ่ายวันนี้ แกนนำพรรคเพื่อไทย ก็คงจะมีการไปพูดคุยกันที่พรรคอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อถามว่า ตอนนี้สัญญาณยังไม่ชัดเจนใช่หรือไม่ ว่าจะต้องไปคุยกับใครบ้าง นางมนพร กล่าวว่า ใช่ เวลายังเร็วไป ถามถึงกรณีที่นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ออกมาพูดว่าจะนำสส.10 กว่าเสียงหนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นางมนพร กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบว่าสส. พรรคเพื่อไทย นอกจากนายศักดิ์ดาแล้ว จะมีใครอีก แต่เท่าที่ทราบทุกคน ก็ยังอยู่ในพรรคเพื่อไทย ยกเว้นนายศักดิ์ดา
เมื่อถามว่าล่าสุดมีการเช็คแล้วหรือไม่ ว่าสส. เพื่อไทยหายไปกี่เสียง นางมนพร กล่าวว่า เราไม่ถึงกับเช็คแต่มีการสอบถามกัน หลายคนก็บอกว่ายังอยู่กับพรรคเพื่อไทย และจะต่อสู้ไปร่วมกัน
เมื่อถามว่ามีการตรวจสอบหรือไม่ว่า 10 เสียง ที่นายศักดาอ้างถึงมีใครบ้าง นางมนพร กล่าวว่า ตรวจสอบแล้ว แต่ในกลุ่มของสส. ก็ไม่มีใครที่จะไป
เมื่อถามว่าขณะนี้มั่นใจใช่หรือไม่ว่ารวบรวมเสียงได้ นางมนพร กล่าวว่า มั่นใจ เพราะส่วนใหญ่ทุกพรรคก็ยังมีการคุยกัน รวมถึงพรรคประชาชนเองและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งประธานและรองประธาน ก็ยังเป็นของฝั่งรัฐบาลเดิม และไม่มีเงื่อนไขตามกฎหมายรัฐธรรมนูญใดๆ ที่จะบอกว่าจะต้องมีการโหวตเลือกนายกฯกี่วัน และข้อบังคับการประชุมก็ไม่ได้มีกำหนดว่าจะต้องมีการโหวตเลือกนายกฯกี่วัน
ต่อข้อถามว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมอย่างพรรคกล้าธรรม เมื่อวาน (29 ส.ค.) ไม่ได้มาร่วมแถลงด้วยจะเป็นปัญหาหรือไม่ นางมนพร กล่าวว่า ก็ต้องมาคุยกัน เพราะวันนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่ยังคงเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ก็ต้องคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมทุกพรรค
เมื่อถามย้ำว่า ไม่หวั่นว่าพรรคกล้าธรรมจะพลิกขั้วใช่หรือไม่ นางมนพร กล่าวว่า คงต้องมีการคุยกันอีกครั้งหนึ่ง