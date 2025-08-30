เลขากฤษฎีกา ยันรักษาการนายกฯยุบสภาไม่ได้ ถ้าทำหวั่นกระทบเบื้องสูง

เลขากฤษฎีกา ย้ำรักษาการนายกฯยุบสภาไม่ได้ เหตุเป็นอำนาจเต็มของนายกฯ เตือนคิดให้รอบคอบอย่าให้กระทบเบื้องพระยุคลบาท
เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีว่า นายกรัฐมนตรีรักษาการยุบสภาได้หรือไม่ว่า รักษาการนายกรัฐมนตรีไม่สามารถยุบสภาได้ เพราะเป็นอำนาจเฉพาะของนายกรัฐมนตรี ส่วนตัวเห็นว่าทำไม่ได้
เมื่อถามว่า หากจะดำเนินการจะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากมีเรื่องที่สามารถทำได้หรือทำไม่ได้ เพื่อไม่ให้กระทบเบื้องพระยุคลบาท ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีอื่นๆ ไม่ต้องใช้คำว่า “รักษาการ” ให้ใช้รัฐมนตรีตามปกติ ในส่วนของนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากครม.สิ้นสภาพ วันนี้ (30 ส.ค.) ก็จะมีการประชุมกัน เพื่อแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี
นายปกรณ์ กล่าวต่อว่า ส่วนอำนาจของฝ่ายทหารยังคงดำเนินการตามได้ปกติ ขอย้ำอำนาจว่าครม.รักษาการของวันนี้ ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ครม.สิ้นทั้งคณะ แต่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ครม.อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่ ซึ่งกรณีนี้แตกต่างจากการยุบสภา หรือสภาสิ้นอายุลงต้องมีการเลือกตั้งใหม่ หากเป็นในช่วงเวลานั้นครม.รักษาการ จะทำบางอย่างไม่ได้ ต้องขออนุญาต คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อน แต่ครม.ชุดปัจจุบันยังมีอำนาจเต็ม