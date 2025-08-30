ภูมิธรรม ซัดภูมิใจไทยฝันกลางวัน มี 280 เสียง ยันมีอำนาจยุบสภา ใครมีปัญหาไปฟ้องเอา
เมื่อเวลา 09.40 วันที่ 30 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทยให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี นัดพิเศษ กรณีที่พรรคภูมิใจไทย ประกาศตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคเพื่อไทยว่า เรื่องนี้ไม่เป็นไรให้พรรคภูมิใจไทยประกาศไปได้เลย แต่พรรคภูมิใจไทย มีสิ่งไหนที่มั่นใจได้ถึงขนาดกล้าประกาศเช่นนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคภูมิใจไทย ประกาศว่ารวมเสียงได้กว่า 280 เสียงแล้ว นายภูมิธรรม กล่าวย้อนว่า ได้สอบถามพรรคประชาชนแล้วหรือยัง เขายังไม่เคยบอกว่าจะจับมือกับพรรคภูมิใจไทย มีเพียงพรรคประชาชนเสนอเงื่อนไข ส่วนตัวเชื่อว่าพรรคประชาชนจะรอดูพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งหมดก่อนตัดสินใจ และเวลานี้อยากถามว่าหากพรรคประชาชนจะตัดสินใจ ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย ใครมีความเหมาะสมจะร่วมงานมากที่สุดสำหรับพรรคประชาชน และขอถามว่าพรรคภูมิใจไทยรวม 280 เสียงได้ เอาพรรคประชาชนไปรวมเสียงโดยที่เขาไม่ยืนยัน จะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่
วันนี้ส่วนตัวเชื่อว่าพรรคประชาชนต้องใช้เหตุผล ใช้การตัดสินใจอย่างเต็มที่ เพราะส่วนตัวไม่เชื่อว่าพรรคประชาชนจะรีบตัดสินใจอะไร เพราะข้อเสนอที่เสนอมา สำหรับพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีขัดข้อง แหนงใจกัน เพราะว่าเรื่องรัฐธรรมนูญ และเรื่องประชามติ ตนเองเคยเป็นประธานในการผลักดันเรื่องนี้มาตลอด ดังนั้นส่วนตัวเห็นว่าพรรคประชาชนคุยกับพรรคเพื่อไทยจะง่ายกว่าคุยกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งอยากให้ลองไปถามพรรคประชาชนดู และเมื่อวานนี้น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ระบุว่าอยากให้ลืมเรื่องอื่นๆ อยากให้ร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ตอบปฏิเสธเลย และยอมรับว่าตอนนี้ได้มีการติดต่อกับพรรคประชาชนบ้างแล้ว
เมื่อถามว่า ส่วนจะคุยกันกับพรรคประชาชนง่ายหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาไม่ลงรอยกัน นายภูมิธรรม กล่าวว่า วันนี้ปัญหาประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ดังนั้นการไม่ลงรอยกัน แล้วพรรคประชาชนลงรอยกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ ส่วนเรื่องปัญหาที่ดินเขากระโดง ขณะนี้พรรคภูมิใจไทย พูดได้ทุกเรื่องเพราะมีเรื่องที่ตนเองต้องจัดการและเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยมาก โดยเฉพาะประเด็นเขากระโดง คดีฮั้วสว. ถามว่าพรรคประชาชน ยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการเทียบเชิญอย่างเป็นทางการกับพรรคประชาชนเมื่อไหร่นั้น นายภูมิธรรม กล่าวว่า โอ้ย การเมืองต้องคุยกันให้จบก่อน นั่นคือทีหลังสุด การประกาศในตรงนั้น เสนอชื่อแล้วได้อะไร ซึ่งขณะนี้ความคืบหน้าก็ไปได้ดีพอสมควร
ส่วนกรณีที่พรรคภูมิใจไทยประกาศตั้งรัฐบาลแล้ว แต่พรรคเพื่อไทยยังคงรอรวมเสียงอยู่นั้น จะเสียเปรียบหรือไม่ นายภูมิธรรม ยืนยันว่า ไม่ใช่ ขณะนี้หลายคนเข้าใจผิด เพราะพรรคภูมิใจไทย กำลังพยายามประกาศตัวเอง แต่ย้ำว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้ว แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง คนที่ถูกเลือกออกมารับผิดชอบแทนนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรีมีอำนาจทำทุกอย่างได้ ไม่ว่าจะโยกย้ายข้าราชการ ไม่ว่าจะจ่ายงบฉุกเฉินและเบิกจ่ายใดๆ ทำได้หมด หรือแม้กระทั่งยุบสภาก็ได้
“การที่พรรคภูมิใจไทย ประกาศจะตั้งได้หรือไม่ สื่อยังจะเชื่อว่า ที่เขาประกาศไป ถามว่าภูมิใจไทย จะตั้งรัฐบาลได้หรือ ต้องกลับให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปนั่งคิดให้มากๆก่อน ว่าพูดอะไรมา ถ้าเลื่อนลอย ความเชื่อถือของคนจะมีหรือเปล่า พรรคเพื่อไทยวันนี้ได้มอบหมายให้สามารถที่จะดึงคนเข้ามาร่วมได้มากขึ้น และพรรคร่วมรัฐบาลก็จับมือกันและพูดกันชัดเจนแล้ว ว่าอย่างไรก็ตาม จะทำทั้งเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น หรือการทำประชามติก็ดีที่คุยกันเมื่อวานก็ไม่มีใครขัดข้อง ซึ่งทุกคนก็พร้อมจะทำ ดังนั้นเห็นว่า ฝันกลางวันหรือเปล่าพรรคภูมิใจไทย“ นายภูมิธรรม กล่าว
เมื่อถามว่าวันนี้ พรรคกล้าธรรม ยังอยู่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่า วันนี้เหมือนกับว่าล้างแล้วไปคุยกันใหม่ การคุยกันใหม่วันนี้ คนที่จะไปร่วม รัฐบาลกับใคร เท่าที่คุยทุกคนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ ก็แล้วแต่ว่าพิจารณาเรื่องใดเหมาะสมสำหรับที่จะร่วมกันเป็น รัฐบาล ยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่ ยังอยู่ด้วย เมื่อวานนี้มีการจับมือกันแถลงแล้ว
”เมื่อล้างแล้วคนอื่นก็ไปหากันใหม่ แต่รัฐบาลมีแต่หาเพิ่ม โอเคมั้ยครับถือว่าชัดเจน ขณะนี้อยู่ในเรื่องของการเตรียมการตั้งรัฐบาล และไม่ได้กำหนดว่าจะต้องใช้วันเวลาแค่ไหน ที่จะยื่นให้สภาพิจารณาและขณะนี้ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไร ดีกว่าตอนเป็นรักษาการอีก ก็ใช้อำนาจได้เต็มที่“ นายภูมิธรรม กล่าว
เมื่อถามว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ต้องหารือเรื่องว่ามีอำนาจในการยุบสภาหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ถ้าจะยุบก็ ยุบได้เลยแต่ใครขัดข้องก็ไปฟ้องได้ ไม่มีปัญหาใดๆ ขณะนี้ไม่ต้องมาถกเถียงในเรื่องที่มีปัญหา เพราะเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหา ขณะนี้เป็น
กระบวนการในการสร้างข่าวทำให้ไม่แน่ใจ และทำให้รัฐบาลมีปัญหา แต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหา และการตั้งรัฐบาลไม่ได้จบง่ายๆ
ส่วนมีเหตุผลใดที่จะทำให้รัฐบาลยุบสภา นายภูมิธรรมกล่าวว่า ยังไม่ตัดสินใจเลย ขึ้นอยู่กับว่าทางที่เป็นประโยชน์ที่สุดจะยุบสภา ก็คิด แต่ว่า ตอนนี้อย่าพึ่งพูดเรื่องยุบสภาเลย พูดเรื่องตั้งรัฐบาลให้ได้และแก้ปัญหาประเทศให้ได้
เมื่อถามกรณีที่นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สส. กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทย ไปโชว์ตัวอยู่กับพรรคภูมิใจไทย นายภูมิธรรม กล่าวว่า ขอไม่ลงรายละเอียดของตัวบุคคล แต่กำลังพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล เวลานี้การพูดการวางการเมืองต่างๆ การไปคนเดียวไม่ใช่การแสดงเชิงสัญลักษณ์อะไร และไม่มีปัญหาอะไร
เมื่อถามย้ำว่า ยืนยันได้ใช่หรือไม่ว่าเวลานี้จะไม่ยุบสภา นายภูมิธรรม กล่าวว่า “ วันนี้ไม่ยุบสภา ใกล้ๆก็ยังไม่ยุบสภา ต้องแก้ปัญหาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อย
เมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยรวมเสียงไม่ถึง 250 เสียง จะชิงยุบสภาหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่มีถ้า มีแต่ปัจจุบัน อย่าพึ่งไปคิดไกลเวลานี้เป็นสิ่งที่มาคุยกัน มาเสนอและตกลงกัน
เมื่อถามว่าข้อเสนอของพรรคประชาชนเรื่องยุบสภา4 เดือนนายภูมิธรรม กล่าวว่า เราอยากให้เข้าสู่ภาวะปกติ ไม่อยากเห็นการบิดเบือนบิดเพี้ยน เราไม่อยากเห็นการกิจกรรมอื่นไปทำงานนอกระบบ เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจไปตั้งองค์กรอิสระต่างๆ ตรงนี้ต่างหากคือสิ่งที่ประชาชนและพรรคเพื่อไทยต้องคุยกัน
เมื่อถามย้ำว่าเงื่อนไขของพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยไม่ติดขัดใช่หรือไม่นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไกลเกินไปกำลังคุยกันอยู่