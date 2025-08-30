เปิดชื่อ 7 รัฐมนตรี ลาประชุมครม. ไร้เงา เฮ้ง-กล้าธรรมยกพรรค
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ เพื่อขอมติครม.แต่งตั้งรักษาราชการแทน(รรท.)นายกรัฐมนตรีขอมติครม.เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของครม.ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดลง และครม.พ้นทั้งคณะ
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า การประชุมครม.นัดพิเศษ มีรัฐมนตรี แจ้งลา 7คน ได้แก่
1.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์รมว.ศึกษาธิการ
2.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข
3.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.เกษตรและสหกรณ์
4.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง
5.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมช.พาณิชย์
6.นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์
7.นายสุชาติ ตันเจริญ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี