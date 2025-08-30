วราวุธ ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อ หลังถูกถามภูมิใจไทยทาบทามตั้งรัฐบาลแล้วหรือไม่ แซวกลับ ใจร้ายจังเลย
วันที่ 30 ส.ค. เวลา 09.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครั้งแรก ในระหว่างการรวบรวมเสียง เพื่อช่วงชิงการจัดตั้งรัฐบาล ระหว่างพรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย โดยได้เดินขึ้นตึกบัญชาการ และระบุว่า ขอไปประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ก่อน
เมื่อถามว่าการไม่ให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ เป็นเพราะถูกพรรคภูมิใจไทยทาบทามไปแล้วหรือไม่ เพราะปกตินายวราวุธ ไม่เคยหนีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน นายวราวุธ ได้แซวสื่อมวลชนกลับว่า ใจร้ายจังเลย ก่อนที่จะขึ้นตึกบัญชาการ เพื่อประชุม ครม.ทันที
ต่อมาเวลา 10.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ว่าประชุมครม.เรียบร้อย โดยผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามว่าจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนายังคงจับมือกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า “ พูดไปหมดแล้วเมื่อวาน”
