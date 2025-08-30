วิปวุฒิสภา ยันนัดถก งบฯ 69 ตามเดิม 1-2 ก.ย. ยัน ไม่มีปัญหา รมต.รักษาการ

วิปวุฒิสภา ยันนัดถก งบฯ 69 ตามเดิม 1-2 ก.ย. ไม่มีปัญหา รมต.รักษาการ เผยมีส.ว.เข้าคิวอภิปราย 70 คน ใช้เวลาถก 2 วันก่อนลงมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว.ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวยืนยันว่าที่ประชุมวุฒิสภา ยังนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในวันที่ 1-2 ก.ย. นี้ ตามที่ได้นัดประชุมไว้ แม้ว่าขณะนี้รัฐมนตรีจะมีสถานะเป็นผู้รักษาการหลังจากที่คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พ้นไปทั้งคณะ หลังจากที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ต้องพ้นตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี และคิดว่ารัฐมนตรีรักษาการซึ่งต้องมานำเสนอเนื้อหาและชี้แจงนั้นไม่ติดปัญหาอะไร เชื่อว่าจะชี้แจงได้ทุกประเด็น เพราะเป็นผู้ทำงบประมาณ ปี2569
“ขณะนี้มี ส.ว.ที่ลงชื่ออภิปราย งบฯ มีประมาณ 60-70 คน และจะใช้เวลาอภิปรายคนละ 10 นาที ดังนั้น อาจต้องใช้เวลาพิจารณา 2 วัน ซึ่งการอภิปรายนั้นได้วางหัวข้อการอภิปรายไว้ตามสภาพปัญหา เริ่มจาก ภาพรวม งบกลาง เงินคงคลัง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านภัยธรรมชาติ และด้านบริหารราชการ เมื่ออภิปรายครบถ้วนแล้วจะลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ในช่วงเย็นของวันที่ 2 ก.ย.” นายพิสิษฐ์ กล่าว
เมื่อถามถึงทิศทางการโหวตของส.ว. นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของส.ว. แต่ส่วนตนนั้นอยากให้ผ่าน เพื่อให้ไม่มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ และหน่วยงานสามารถทำงานได้เต็มที่เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน