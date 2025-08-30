ภูมิใจไทย โว งูเห่าเพื่อไทยมาอื้อ เพราะอยู่ไปก็ไม่มีอนาคต เตรียมปิดเกมเร็วโหวตนายกฯ 3 ก.ย.
วันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.กาญจนบุรี ได้ใช้เอกสิทธิ์ ส.ส.ร่วมนั่งแถลงข่าว การจัดตั้งรัฐบาล กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ต่อมา นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย จังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกมายืนยันว่า ได้คุยกับ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทยแล้ว ทุกคนยังอยู่พรรคเพื่อไทยครบ ไม่มีใครไปไหนนั้น
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากพรรคภท. ให้สัมภาษณ์กับ มติชนออนไลน์ ว่า เมื่อคืนวันที่ 29 สิงหาคม นั้น มี ส.ส.พรรคเพื่อไทยที่จะมาร่วมกับภท.จำนวน 15 คน แต่ในวันนี้ หรือวันพรุ่งนี้เชื่อมั่นว่าจะมาอีก มากกว่า 18 คนอย่างแน่นอน โดยน่าจะมีการโหวตเลือกนายก วันที่ 3 กันยายน นี้
เมื่อถามว่า ทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้น มีผลประโยชน์อะไรตอบแทนหรือไม่ แหล่งข่าวคนเดิม กล่าวว่า ทุกคนทราบอยู่แล้วว่า ภท.ไม่เคยจ่ายเงินให้ใคร คนที่มา มาเพื่ออนาคตของตัวเองทั้งสิ้น เพราะคนเหล่านั้นประเมินแล้วว่า หากอยู่ที่เดิมไม่มีอนาคต หลายคนอยู่แล้ว ไม่ได้รับการดูแลจากพรรค และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประชาชน เอือมระอากับพรรคเพื่อไทยกันจำนวนมาก เช่น โดยโพลล่าสุดของรายการๆหนึ่งออกมาว่า อยากให้นายอนุทินเป็นนายก 52% ที่เหลือ ต่ำกว่า 20% ทั้งสิ้น
“ตอนนี้เสียง ส.ส.ที่เรารวบรวมได้มี 278-280 เสียง เชื่อว่าจะเข้ามาอีก และที่เรายืนยันว่า ไม่เคยจ่ายเงินให้ใคร เพราะ คนที่มานั้น ไม่ได้มองแค่วันนี้ แต่มองไปถึงอนาคตไกลๆว่าเขาจะเป็นอย่างไรถ้ายังอยู่ที่เดิม นอกจากพรรคเพื่อไทยที่จะมาอยู่กับเรา 15 บวกอินฟินีตี้ แล้ว พรรคยังมีพรรคกล้าธรรม(กธ.) ของคุณธรรมนัส 25 เสียง และพรรคประชาชน 143 เสียง อย่างไรก็ตาม ทราบมาว่า ทางพรรคเพื่อไทยก็ฝุ่นตลบเช่นเดียวกัน แต่วิ่งข้างนอกแล้ว ก็ยังต้องพะวงส.ส.ในพรรคอีกด้วย เพราะหากเอาคนข้างนอกเข้ามา และหากต้องใช้เงิน ก็ต้องระวังคนข้างในด้วย สมมุติว่าใช้เงินมาก แล้วคนข้างในจะคิดอย่างไร”แหล่งข่าว กล่าว
เมื่อถามว่า ตัวเลขทั้งหมดนี่ชัวร์ 100% แล้วใช่หรือไม่ แหล่งข่าวคนเดิม กล่าวว่า ชัวร์ ไม่100% แต่ที่ไม่ร้อย ไม่ได้หมายความคนจะลด แต่จะมีคนเพิ่มเข้ามาอีก ตนถามคนที่เข้ามาร่วมว่า ทำไมถึงมา พวกเขาบอกคล้ายๆ กันว่า อยู่แล้วเหนื่อย มีกระสุนไม่พอ ต้องมีกระแสด้วย
เมื่อถามว่า แล้วกับพรรคประชาชน ที่ยังมีข้อแม้เรื่อง 4 เดือนยุบสภา จะมีปัญหาทีหลังหรือไม่ แหล่งข่าวกล่าวว่า เกิน 4 เดือนอยู่แล้ว หลังบ้านคุยกันเรียบร้อยแล้ว ตนคิดว่าโดยหลักการนั้นพรรคประชาชนเข้าใจดี