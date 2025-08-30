เอกชน หวังแดงจับมือส้ม ตั้งครม. เรียกศรัทธาประชาชน วอนเสียสละ-กล้าทำดีเพื่อประเทศ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักธุรกิจภาคอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถูกคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่ง ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า จะดีกว่าไหมถ้าแดงจับมือกับส้ม ด้วยการหารือเงื่อนไขภารกิจและเงื่อนเวลาที่ลงตัวที่สุดโดยไม่แตะ ม.112 เพื่อประเทศของเรา ยังไม่สายนะที่จะมองเพื่อส่วนรวม มากกว่า เรื่องส่วนตัวใดๆ หลังแดงเคยฉีกเอ็มโอยู ปี2566 ทำลายความหวังของผู้โหวตส่วนใหญ่ ด้วยเหตุผลส่วนตัวมาแล้ว
นายอิศเรศ กล่าวว่า รัฐบุรุษต้องกล้าทำเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศ เพื่อลูกหลานของเรา และควรมองถึงการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน ด้วยเสถียรภาพของรัฐบาล และการตั้งคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่มีคุณภาพ เพื่อเรียกประชาชนศรัทธา พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น เร่งด่วน เช่น ปัญหาชายแดน ปัญหาการส่งออก แก้รัฐธรรมนูญ ปมองค์กรอิสระ และอื่นๆ ทั้งเช็กบิลการโกง ทั้งการเลือกตั้ง ส.ส ส.ว. ที่ดินหลวง และอื่นๆอีกมากมาย
“ได้โปรดเสียสละ และกล้าทำความดี เพื่อประเทศ และประชาชนส่วนใหญ่สักครั้งเถิดครับ เพราะประเทศของเราบอบช้ำกันมามากพอแล้ว”นายอิศเรศกล่าว
