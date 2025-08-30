ปชป.ยังไม่ชัด ‘เฉลิมชัย’ เรียก กก.บห. ถกพรุ่งนี้ เคาะร่วมรัฐบาลกับใคร

เฉลิมชัย นัด ‘กก.บห.’ 3 โมงเย็น 31 ส.ค. ถกแนวทางการทำงาน ในยามการเมืองเปลี่ยนแปลง
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้ออกหนังสือเชิญ คณะกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรคประชาธิปัตย์ ประชุมในเวลา 15.00 น.วันที่ 31 ส.ค. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง และอาจมีผลกระทบกับพรรคประชาธิปัตย์ จึงขอเรียนเชิญ กก.บห. มาประชุม เพื่อหารือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและร่วมกันพิจารณา กำหนดแนวทาง การขับเคลื่อนทางการเมืองของพรรค