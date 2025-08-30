สะพัด ส.ส.ไทยสร้างไทย หนุนอนุทิน ยกพรรค 6 เสียง ยันไม่เกี่ยว หญิงหน่อย มีเอกสิทธิ์ในการเลือก

สะพัด ส.ส.ไทยสร้างไทย หนุน อนุทิน ยกพรรค 6 เสียง ยันไม่เกี่ยว หญิงหน่อย มีเอกสิทธิ์ในการเลือก
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำการพรรคภูมิใจไทย มีสื่อมวลชนปักหลักรอความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล ด้าน ส.ส.ของพรรคได้เดินทางเข้าพรรคบางส่วน
ขณะเดียวกัน มี ส.ส.จากพรรคไทยสร้างไทย 2 คน ที่ก่อนหน้านี้เคยประกาศชัดเจนว่า สนับสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มายังที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นายหรั่ง ธุระพล ส.ส.อุดรธานี เขต 3 และนายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ ส.ส.อุดรธานี เขต 6
ทั้งนี้ มีรายงานอีกว่า ส.ส.ของพรรคไทยสร้างไทย ทั้ง 6 คน ตัดสินใจมาสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกฯ โดยแหล่งข่าวระบุว่า “มาทั้งพรรค” ส่วนได้ถามคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยหรือไม่ ระบุว่า ไม่เกี่ยวกัน เพราะ ส.ส.มีเอกสิทธิ์ในการเลือก