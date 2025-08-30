สรวงค์ เดินหน้าคุยหลังบ้าน ประชาชน ยันไม่รับปากชุ่ยๆ ขอยืดเวลายุบสภาเป็น 6 เดือน

สรวงศ์ เผย ปชน.-พท. คุยหลังบ้านแล้ว จ่อเทียบเชิญหากดีลลงตัว ย้ำ 2 พรรคน้ำเดียวกัน แต่ถูกการเมืองบังคับแยก ยัน 3 ข้อเสนอ ไม่รับปากชุ่ยๆ แต่ขอเจรจา ยืดจาก 4 เป็น 6 เดือน
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง 3 ข้อเสนอของพรรคประชาชน (ปชน.) ว่าทางพรรคเพื่อไทยคุยกันแล้วก็ยินดี แต่ ส.ส.หลายคน ก็แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันพอสมควร แต่จะลองดูเพราะยังมีเวลาในการพูดคุย
เมื่อถามว่า ได้พูดคุยกับพรรคประชาชนบ้างแล้วหรือยัง นายสรวงศ์ กล่าวว่า ใครมีความสนิทสนมกับใครก็พูดคุยกัน เป็นการพูดคุยหลังบ้านว่าทำตามข้อเสนอได้หรือไม่ และเราไม่ได้รับปากแบบชุ่ยๆ เพราะถ้ารับปากแล้วทำไม่ได้มันเสีย ไม่ใช่สิ่งที่เสนอมาเป็นไปไม่ได้แต่ต้องรู้ว่าทำได้แค่ไหน อย่างเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ขอให้ไปย้อนดูว่าพรรคไหนเป็นคนที่ขัดขวาง ดังนั้นเราต้องพิจารณา ไม่ใช่ว่าอยากเป็นจนรับปากแล้วมันเป็นไปไม่ได้ 4 เดือนไม่เสร็จอาจจะต่อรองเป็น 6 เดือน
เมื่อถามว่า จะต้องเดินทางไปเจรจากับพรรคประชาชนเป็นทางการหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า มีการพูดคุยหลังบ้าน หากวันไหนเรียบร้อยเบ็ดเสร็จ หรือเป็นไปตามที่พูดคุยกันไว้ ก็จะมีการไปเทียบเชิญขออย่างเป็นทางการ แต่ย้ำว่าทุกอย่างที่เราตัดสินใจไปต้องเป็นไปได้
เมื่อถามว่า ในช่วงที่พรรคเพื่อไทยข้ามขั้ว เคยบอกว่าแนวทางของพรรคก้าวไกลเดิม ไปด้วยกันไม่ได้ นายสรวงศ์ กล่าวว่า หากย้อนกลับไปจริงๆ เป็นน้ำเดียวกัน แต่ถูกแยกโดยเหตุการณ์การเมือง การเมืองบังคับให้เป็นแบบนั้น เพราะเรามีจุดยืนเดียวกันคือคงไว้ซึ่งประชาธิปไตย