‘สุวัจน์’ แจกทานทิ้งกระจาด ย้ำ ไทยต้องรีบมีรัฐบาลใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโดยเร็ว

สุวัจน์ ประธานแจกทานทิ้งกระจาด มูลนิธิฮุก 31 เนืองแน่นกว่า 4,000 คน ย้ำร่วมรักสามัคคีผ่านวิกฤตประเทศไทย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่วิหารเซ็งหงั่มตั่ง มูลนิธิพุทธธรรมฮุก 31 นครราชสีมา ถนนบายพาส อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีซิโกว แจกทานทิ้งกระจาด ประจำปี 2568 ของมูลธินิพุทธธรรมฮุก 31 นครราชสีมา
โดยมีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, นางเข็มทอง เรืองกฤตยา ประธานกิตติคุณมูลนิธิ, นายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนากร ประธานกิตติคุณมูลนิธิ และ นายประวิทย์ อัศวินชัย ประธานมูลนิธิพุทธธรรมฮุก 31 นครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้มีประชาชนจากทุกสารทิศ เดินทางมารับแจกทานทิ้งกระจาดกว่า 4,000 คน
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ กล่าวว่าวันนี้ เราต้องมีความรักความสามัคคี มีความเสียสละ เป็นกําลังใจ เพื่อให้เราฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไปได้
“อย่างวันนี้ที่โคราช มูลนิธิพุทธธรรม 31 ได้จัดงานซิโกว ในการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้ไร้ญาติ และจัดงานแจกทานทิ้งกระจาดให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชที่ยากจน ซึ่งปีนี้มากัน 4,000 กว่าคน ผู้มีจิตกุศลก็ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ทํากันเป็นประจําทุกปี อยากให้พวกเราได้มีกําลังใจในการที่จะต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจต่างๆให้ลุล่วงต่อไป ต้องขอบคุณมูลนิธิองค์กรการกุศลที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงน้ําใจ ‘คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน’ ” นายสุวัจน์กล่าว
นายสุวัจน์กล่าวต่อว่า ช่วงนี้สถานการณ์ทางการเมืองต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะว่าผลของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง คณะมนตรีก็ต้องพ้นไปทั้งคณะ ครม.ชุดนี้ ขณะนี้ก็เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ ฉะนั้น ต้องว่ากันตามครรลองของกฎหมายของรัฐธรรมนูญ คือจะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ จัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีรัฐบาลชุดใหม่ แล้วต้องแถลงนโยบายกันใหม่ ซึ่งต้องมีกระบวนการที่ใช้เวลาระยะหนึ่งที่จะเห็นภาพของรัฐบาลใหม่ ภาพของนโยบายใหม่ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของสภา
ดังนั้น มาตรการอะไร นโยบายอะไรที่เป็นเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน มาตรการทางเศรษฐกิจก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับการจัดตั้งรัฐบาลกับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ด้วย
“พรรคชาติพัฒนา ได้มีมติร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ในการสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําในการเดินหน้าเพื่อจัดตั้งรัฐบาลต่อไป ส่วนโครงสร้างของรัฐบาลใหม่ภายใต้ แกนนําพรรคเพื่อไทยนั้น ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี หรือจะมีพรรคการเมือง อื่นเป็นองค์ประกอบอย่างไร หรือจะมีเงื่อนไขอย่างไรนั้น มอบให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
“ตอนนี้ เราต้องการรัฐบาลใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เพื่อเข้ามาทำงานและแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุด” นายสุวัจน์ กล่าว