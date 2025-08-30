รวมพลังแผ่นดิน นัดชุมนุมอนุสาวรีย์ พรุ่งนี้เที่ยงวันเป็นต้นไป ย้ำจุดยืน ค้าน เพื่อไทย ตั้งรัฐบาล

รวมพลังแผ่นดิน ยัน นัดชุมนุมอนุสาวรีย์พรุ่งนี้เที่ยงวันเป็นต้นไป ย้ำจุดยืน ค้าน เพื่อไทย ตั้งรัฐบาล ดัน ชัยเกษมนั่งนายกฯ ชี้ หาก ภูมิใจไทย รับดีล ปชน. แก้ รธน.ต้องไม่แตะหมวด 1-2
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ กลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย นำโดย นายจตุพร พรหมพันธุ์ นพ.วรงค์ เดชวิกรม นายพิชิต ไชยมงคล นายนิติธร ล้ำเหลือ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ร่วมแถลงยืนยันภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี ปมคลิปเสียงสนทนา สมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
นายพิชิตกล่าวว่า จากปรากฏการณ์เมื่อวานนี้ (29 สิงหาคม) พรรคเพื่อไทยยังยืนว่าจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จุดยืนของเราคือไม่เห็นด้วยและคัดค้านอย่างเต็มที่ที่พรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นภายในและนอกประเทศ จึงขอเชิญชวนประชาชนได้มาแสดงพลังให้มากที่สุดที่อนุสารีย์ชัยสมรภูมิพรุ่งนี้ (31 สิงหาคม) เมื่อวานอย่าถือเป็นชัยชนะทั้งหมด ภารกิจของประชาชนยังต้องเดินต่อไป พรรคเพื่อไทยยังไม่ยอมแพ้ เป็นภารกิจของประชาชนที่ต้องจับมือร่วมกันเดินต่อในการคัดค้านอย่างเต็มที่ พวกเราเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดิน
นพ.วรงค์กล่าวว่า ตอนนี้สมการการเมืองต้องยอมรับว่าพรรคประชาชนได้เปรียบ เพื่อนำไปสู่การล้มล้างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตนเองในอนาคต ซึ่งสังคมรับไม่ได้ เราต้องยืนยันว่าเราไม่เอาการทำประชามติ ยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หากจะแก้ต้องแก้รายมาตรา จึงเตือนว่าหากหวยออกพรรคภูมิใจไทยอย่าแสวงหาแต่อำนาจ เพราะความหายนะกำลังตามมา เราจึงต้องขึ้นเวทีใหญ่เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจ
ด้านนายจตุพรกล่าวว่า เรากำลังต่อสู้กับคนและพรรคที่มีประสบการณ์ เมื่อวานนี้พรรคร่วมรัฐบาลนำโดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกฯ นัดแถลงพร้อมจัดตั้งรัฐบาลโดยการสนับสนุนนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกรัฐมนตรี เราได้เห็นการแสดงตัวตนของพรรครวมไทยสร้างชาติซีกโอกาสใหม่ โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น ที่เข้าพรรคภูมิใจไทย พรรคกล้าธรรมเองก็ไม่เข้าร่วมงานแถลงของพรรคร่วมรัฐบาล ตอนนี้เราอยู่ในเงื่อนไขที่จะไม่เอาใครซักคนก็ไม่ได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแคนดิเดตนายกฯต้องไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทย และการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นข้อเสนอของพรรคประชาชนต้องไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2
“ประชาชนยังไม่ชนะอะไรกับการที่แพทองธารพ้นจากนายกฯ เพราะมีการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสืบอำนาจต่อไปจากขั้วอำนาจเดิม แค่เปลี่ยนหน้าใหม่แต่มาจากพรรคเดิม เราต้องสู้ต่อไป“ นายจตุพรกล่าว