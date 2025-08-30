การเมือง

ทนายเชาว์  ชี้ ยุบสภา ไม่ใช่ไม้ตาย แต่เป็นดาบทิ่มแทงพท.เอง ระบุ นายกฯรักษาการยุบสภา เสี่ยงผิด ม.157

ทนายเชาว์  ชี้  ยุบสภา  ไม่ใช่ไม้ตาย แต่เป็นดาบทิ่มแทงพท.เอง ระบุอำนาจยุบสภาเป็นสิทธิเฉพาะตัว นายกฯ รักษาการไม่มีสิทธิกดปุ่ม ฝืนทำเสี่ยงผิด ม.157 ชี้พท.ถึงทางตัน เสี่ยงสูญเสียบทบาทนำรัฐบาล ขณะที่ ภูมิใจไทย  พลิกขึ้นมีน้ำหนักต่อรอง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook Chao Meekhuad เรื่อง “ยุบสภา” ไม่ใช่ดาบสุดท้าย แต่คือดาบแหลมที่ทิ่มแทงเพื่อไทยเอง โดยอ้างอิงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 ที่ชี้ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน และเมื่อความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 167 แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาการตามมาตรา 168 ต่อไป

นายเชาว์ ระบุว่า ภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรชัดเจน คือการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ ไม่ใช่การยุบสภา เพราะ “อำนาจยุบสภา” เป็นอำนาจเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่ใช่อำนาจที่รักษาการสามารถใช้แทนได้ ดังนั้น นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี จึงไม่มีสิทธิทางกฎหมาย หากฝืนทำ จะไม่ใช่ดาบสุดท้าย แต่จะเป็นดาบที่หันกลับมาทิ่มแทงพรรคเพื่อไทยเอง อีกทั้งยังอาจเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมและถูกดำเนินคดีอาญาตามมาตรา 157 ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ วิเคราะห์ว่า ในเชิงการเมือง การหยิบ “ยุบสภา” ขึ้นมาพูด สะท้อนถึงทางตันของพรรคเพื่อไทยที่ยังไม่สามารถรวมเสียงข้างมากได้ หากเดินเกมผิดเท่ากับผลักพรรคไปสู่มุมอับ เพราะการเลือกตั้งใหม่อาจไม่เพียงทำให้พรรคอกหักเป็นอันดับสองเหมือนครั้งที่ผ่านมา แต่ยังเสี่ยงสูญเสียความนิยมในใจประชาชนลงอย่างหนัก

นายเชาว์ ทิ้งท้ายว่า ในยามที่อำนาจของพรรคเพื่อไทยใกล้สิ้นสุด กลับกลายเป็นว่าพรรคภูมิใจไทยที่เสนอชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี มีโอกาสพลิกสมการทางการเมือง หากสามารถรวมเสียงได้สำเร็จ พรรคเพื่อไทยก็อาจไม่เพียงเสียผู้นำ แต่ยังสูญเสียบทบาทการนำรัฐบาลไปโดยปริยาย

