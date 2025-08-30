ภูมิธรรม ยันไม่รู้ ทักษิณ นัดคุย ธนาธร บ่ายนี้ ย้ำเพื่อไทยมีแผนไปคุยพรรคประชาชน หนุนตั้งรัฐบาล
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ กล่าวถึงกระแสข่าวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปพูดคุยกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าว่า ตนไม่ได้เป็นคนพูด และไม่ทราบเรื่องนี้ เพราะตอนนี้พวกเราก็กำลังทำงานอยู่ วันนี้ทุกคนทำงานกันหมด และย้ำว่า ตนได้พูดไปแล้วพรรคเพื่อไทยมีแผนจะไปคุยกับพรรคประชาชน ส่วนพูดคุยอย่างเป็นทางการก็คือ ประกาศตัวเลือกนายกรัฐมนตรี เข้าสภาเลย ย้ำว่าตอนนี้ทุกฝ่ายยังคุยกันอยู่
เมื่อถามว่า ทีมเจรจาของพรรคเพื่อไทยจะเดินทางไปที่โรงแรมคอนราด ในช่วงบ่ายวันนี้ ด้วยหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนก็ไม่ทราบว่าข่าวมาจากไหน