เลขาฯชวน โต้ 4 เสียงหนุนอนุทิน ย้ำ โหวตต้องเป็นมติพรรค มอง ‘จุรินทร์’ เหมาะสมนั่งนายกฯไม่แพ้ใคร

เลขาฯชวน ชี้ นายกฯรักษาการ ยุบสภาไม่ได้ ปัด ‘ชวน’ ไม่เคยคุยกับใครหนุน ‘อนุทิน’ ยันปชป.กกก.บห.-ส.ส. ต้องตัดสินใจร่วมกัน อวย ‘จุรินทร์’ เหมาะสมเป็นนายกฯ ไม่แพ้คนอื่น
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายราเมศ รัตนะเชวง อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะเลขานุการนายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงประเด็นที่มีการถกเถียงถึงอำนาจ รักษาการนายกรัฐมนตรียุบสภาได้หรือไม่ ว่าในความเห็นส่วนตัวรักษาการนายกรัฐมนตรีไม่สามารถยุบสภาได้ ด้วยเหตุผลและหลักการที่สำคัญคือ ด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเห็นชัดว่า อำนาจถ่วงดุลของฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรีที่มีต่อฝ่ายนิติบัญัติ คือสภาผู้แทนราษฎรนั้น อำนาจต้องเป็นของนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร คนที่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากสภาผู้แทนราษฎรถือได้ว่าเป็นคนนอก ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีตัวจริง ไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายนิติบัญญัติเลย
“ฉะนั้นจะมาใช้อำนาจในการยุบสภาไม่ได้ เป็นอำนาจเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรีเพียงเท่านั้น เพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการเดินหน้าในสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่” นายราเมศกล่าว
นายราเมศกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีการรายงานข่าวอ้างถึงว่ามีกลุ่มนายชวน 4 คน ไปสนับสนุนกลุ่มนายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนั้น ยืนยันว่านายชวนยังไม่ได้มีการพูดคุยกับใคร เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ จึงไม่อยากให้มีการรายงานข่าวที่ผิดพลาดจะเกิดความเสียหายได้
นายราเมศกล่าวด้วยว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ตนในฐานะสมาชิกพรรค ก็ต้องย้ำว่าเมื่อมีระบบของพรรคอยู่ ผู้บริหารพรรคและ ส.ส.ปัจจุบันก็มีอำนาจในการตัดสินใจ คงไม่ไปก้าวล่วง เพราะท้ายที่สุดความรับผิดชอบก็อยู่ที่ผู้บริหารพรรค และไม่มีใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจได้คนเดียว การเลือกนายกรัฐมนตรีก็มีหลักในการพิจารณาที่กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) กับ ส.ส.ต้องตัดสินใจร่วมกัน ก็ต้องรอผลการพิจารณา และในหลักการ
ทั้งนี้ ส่วนของพรรคฯนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก็ยังเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรี ซึ่งด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในทางการเมืองก็ถือว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี และเชื่อว่านำพาประเทศได้ดีไม่แพ้คนอื่นๆเช่นกัน