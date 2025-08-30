เปิดตัวเลขล่าสุด ส.ส.หนุน เสี่ยหนู นั่งนายกฯ 283 เสียง ยังรอ เพื่อไทย ไหลเติมอีก ลั่น ไม่กังวลแม้ยุบสภา

เปิดตัวเลขล่าสุด ส.ส.หนุน เสี่ยหนู นั่งนายกฯ 283 เสียง ด้าน ภูมิใจไทย รอ เพื่อไทย ไหลเติมอีก ลั่น ไม่กังวลหากชิงยุบสภา บอก เพื่อไทย น่าจะไม่พร้อมเลือกตั้งที่สุด
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคภูมิใจไทยว่า การเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจที่สนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะนี้ทุกอย่างนิ่งแล้ว รอเพียงการลงนามข้อตกลง และเงื่อนไข ร่วมกันกับพรรคประชาชนเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากที่พรรคภูมิใจไทยรับหลักการแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รอทางพรรคประชาชนนัดวันที่จะลงนามร่วมกันว่าจะเป็นเมื่อใด ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้า ส่วนจะได้โหวตนายกฯ ในวันที่ 3 หรือ 4 กันยายนนี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่จะบรรจุระเบียบวาระ
ส่วนเสียงที่สนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกฯ ขณะนี้กว่า 90% นิ่งแล้ว ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย 68 เสียง เนื่องจากตัด น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคประชาชน 143 เสียง พรรคกล้าธรรม 25 เสียง พรรคพลังประชารัฐ 18 เสียง กลุ่มสุชาติ ชมกลิ่น 16 เสียง พรรคไทยสร้างไทย 6 เสียง พรรคเล็ก 4 เสียง พรรคประชาธิปัตย์ 2 เสียง คือ นายสรรเพชร บุญญามณี ส.ส.สงขลา และนายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา และพรรคเป็นธรรม 1 เสียง รวม 283 เสียง
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยกำลังแตกรัง มี ส.ส.ติดต่อเข้ามาร่วมรัฐบาล ทั้งจากฝั่งพรรคกล้าธรรม และติดต่อผ่านมาโดยตรงผ่านกลุ่มของนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีเสียงสนับสนุน 10 กว่าเสียงแล้ว ทำให้ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยอยู่ระหว่างการรอการเข้ามาเติมเสียง
แหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า ส่วนเรื่องการยุบสภาโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดปัจจุบัน พรรคภูมิใจไทยไม่กังวล เพราะเชื่อว่า พรรคที่ไม่พร้อมเลือกตั้งมากที่สุดคือพรรคเพื่อไทย เนื่องจาก ขณะนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องคะแนนนิยม และการขาดความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชน
