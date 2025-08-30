ภูริกา ยันไม่หวั่นไหวทางการเมือง มั่นใจนโยบาย พท.เป็นประโยชน์ต่อ ปชช.พร้อมเป็นผู้แทนเขต5ศรีสะเกษ

ภูริกา ยันไม่หวั่นไหวทางการเมือง มั่นใจนโยบาย พท.เป็นประโยชน์ต่อ ปชช. พร้อมเป็นผู้แทนเขต 5 ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม น.ส.ภูริกา สมหมาย ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 ศรีสะเกษ เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งซ่อม เขต 5 ศรีสะเกษ ถึงแม้จะเกิดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง รวมถึง ไม่มีกำหนดวันเลือกตั้งจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ยังยืนยันจุดยืนว่ามีความพร้อมทุกด้าน ที่จะอาสาทำงานเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชน ชาว อ.ขุนหาญกับ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ยังจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขทุกด้าน ไม่ว่าจะเกิดปัญหาทางการเมือง แต่จะต้องมีผู้แทนในพื้นที่ ต้องมีกระบวนการรัฐสภา ในการผลักดันขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา ดูแลความเป็นอยู่พี่น้องประชาชน การพัฒนาพื้นที่ อ.ขุนหาญกับ อ.ภูสิงห์ ต้องเดินต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
“ส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ทุกปัญหาไม่เคยเปลี่ยนแปลงความตั้งใจในการมุ่งมั่นอาสา เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มั่นใจพรรคเพื่อไทยมีหลายนโยบายที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และยังใช้อยู่ ชวนประชาชนจับมือกันสร้างความสามัคคี เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทย” น.ส.ภูริกา กล่าว