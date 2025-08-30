ยุบสภา ‘เลือกตั้งใหม่’ คนขอนแก่นขอเลือกเอง อยากเห็นนายกฯรุ่นใหม่ จบปัญหากัมพูชา

คนขอนแก่น เรียกร้องยุบสภา ‘เลือกตั้งใหม่’ ให้ปชช.เลือกเอง อยากเห็นคนรุ่นใหม่เป็นนายกฯ จบปัญหากัมพูชา-ปากท้อง
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ภายหลังจากศาลที่รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.วัฒนธรรม พร้อมคณะรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่ง อันมีผลมาจากความผิดจริยธรรมร้ายแรงในคดีคลิปเสียง การสนทนากับ สมเด็จฮุนเซน ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรกัมพูชา
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของประชาชน พบว่าคนขอนแก่นส่วนใหญ่ อยากให้มีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ อยากเห็นคนรุ่นใหม่หน้าใหม่มาบริหาร เนื่องจากอยากเห็นบ้านเมืองดีขึ้น
นางกัญญาภัทร ขะพินิจ แม่ค้า อายุ 61 ปี กล่าวว่า หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาแบบนี้รู้สึกดีใจ เพราะทั้งหมดเป็นไปตามการกระทำ ตามกรรมที่ทำไว้ ตามคาดที่คิดไว้
ทั้งนี้ คาดหวังนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ในใจอยากให้เป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา หรือ ลุงตู่ เพราะว่าเป็นทหารถ้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็เชื่อว่าการเมืองการปกครองคงจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
“เศรษฐกิจจะดีขึ้น เพราะลุงตู่เคยบริหารมาแล้วก็ดีอยู่ จึงอยากเห็นรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาเข้ามาแก้ไขปัญหาชายแดนเป็นอันดับแรก อยากให้จบเร็วๆ และเรื่องเศรษฐกิจบ้านเมืองการค้าขาย อยากให้ผู้นำคนใหม่สนใจประชาชนมากกว่านี้ อยากเห็นการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่” นางกัญญาภัทรกล่าว
ขณะที่ นางน้ำผึ้ง พิมพ์เพ็ง อายุ 39 ปี แม่ค้า เปิดเผยว่า ตอนนี้ไม่ได้คาดหวังอะไร ผลออกมาแบบไหนก็ยอมรับได้หมด ส่วนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะเข้ามา อยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องเศรษฐกิจ และชายแดนให้จบไป อยากให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าตัวเอง
“บ้านเมืองต้องมาก่อน นายกฯคนใหม่ที่จะเข้ามาใครก็ได้ที่มาแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างจริงจังไม่ใช่มากอบโกย ถ้ามีการยุบสภา ก็อยากเห็นการเลือกตั้งใหม่ อย่างน้อยก็ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง อยากเห็นการพัฒนาของประเทศ ไม่ใช่เอาใครมาเป็นก็ได้
ประชาชนขอเลือกเอง จะดีไม่ดีก็ขอเลือกเองยอมรับได้ อยากเห็นคนใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาบ้าง เพื่ออะไรจะดีขึ้นกว่าเดิม” นางน้ำผึ้งกล่าว