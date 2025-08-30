เท้ง นัด ประชุมพรรคเคาะโหวตนายกฯ จันทร์นี้ ยัน ไร้ดีลโหวต อนุทินแลก8เก้าอี้รมต.

เท้ง นัด ประชุมพรรคเคาะ โหวตนายกฯ จันทร์นี้ ยัน ไร้ดีลโหวต อนุทิน แลก 8 เก้าอี้รมต. เผย ไร้ เพื่อไทย ติดต่อทางการ
เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงการแสข่าวการดีลพรรคประชาชนให้ยกมือ สนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยภูมิใจ ให้เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ให้แลกตำแหน่งรัฐมนตรี 8 เก้าอี้ ว่า ยืนยันว่าไม่มีดีล ยืนยันว่า วัตถุประสงค์ของพรรคประชาชนคือต้องการใช้ 143 เสียง เพื่อผ่าทางตันทางการเมืองให้กับประเทศโดยที่เราไม่ร่วมรัฐบาล เราปฏิเสธ ไม่รับการเจรจาใต้โต๊ะ หรือหลังบ้านใดๆทั้งสิ้น หากไม่ได้ส่งกรรมการพรรคของพรรคเข้ามาพูดคุยกับตนหรือผู้บริหารพรรค เพื่อแสดงเจตจำนงหรือรับข้อเสนอรับไม่รับว่าเป็นข้อเสนอ
“สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตถึงจะมีการเจรบนโต๊ะแต่ยังมีพรรคการเมืองบางพรรคที่ล้มดีล ฉีกเอ็มโอยูที่ทำไว้ต่อประชาชน ในครั้งนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคขอไม่รับข้อเสนอใดๆที่ไม่มีการแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจน“นายณัฐพงษ์กล่าว
ส่วนตอนนี้ยังไม่มีการเลือกว่าโหวตให้ใครใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า วันนี้พรรคประชาชนยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ต้องใช้กระบวนการตัดสินใจจากกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส. ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 1 กันยายน ช่วงบ่าย ทีโออาร์ที่เราเปิดออกไปเป็นข้อเสนอที่ทุกพรรคที่ไม่สามารถรวมเสียงข้างมากได้ และจำเป็นต้องใช้เสียงของพรรคประชาชน ก็จำเป็นต้องยอมรับตามข้อเสนอของเรา
เมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยได้มาเจรจาแล้วหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า การให้ข่าวหรือการบอกว่าไปแอบเจรจากับใครลับหลังโดยที่ไม่เจรจากับตนกับผู้บริหารพรรคโดยตรงไม่รับข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆทั้งสิ้น สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือการฟังข่าวอย่างเป็นทางการ สถานการณ์ตอนนี้ตนเชื่อว่ามีการปล่อยข่าวโคมลอย เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการจัดตั้งรัฐบาล
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ประเมินว่าใครจริงใจหรือไม่จริงใจ อยากให้ประเมินจากเสียงในสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันและทีโออาร์ ขณะนี้ ทุกพรรคคงมีโอกาสเท่ากันๆ เราไม่มีธงล่วงหน้าไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคใดทุกคนมีโอกาสเท่ากันตราบใดที่แสดงเจตจำนงชัดเจน
ส่วนกังวลฐานเสียงหรือไม่เพราะมีส่วนหนึ่งไม่อยากให้โหวตนายอนุทินเป็นนายกฯ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ตนต้องมีการสื่อสารทั้งภายในพรรคเองและภายนอก รวมถึงผู้สนับสนุนพรรค เราตัดสินใจอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้ง ไม่ได้อยู่ที่เรื่องของความได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมือง สถานการณ์ในประเทศที่รุมเร้าอยู่หลายด้านการที่มีรัฐบาลที่ชอบธรรมจากการเลือกตั้งประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
เมื่อถามว่าสุดท้ายหากพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยรวมกัน เพื่อเสนอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นนายกฯจะทำอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนช่วยประเมินฉากทัศน์ และยืนยันว่า ถ้าตอนนี้ถ้ามีการเสนอแคนดิเดตนายกฯที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ พรรคประชาชนไม่สามารถโหวตให้ได้แน่นอน
ส่วนท่าทีที่มีการพูดคุยเมื่อวานนี้กับพรรคภูมิใจไทย นายณัฐพงษ์ระบุว่า เป็นการพูดคุยที่ให้เกียรติกันในฐานะนักการเมือง และผู้บริหารพรรคจะสามารถเชื่อใจพรรคภูมิใจไทยได้มากน้อยขนาดไหน อยู่ที่การจัดรัฐบาลเสียงข้างน้อย
รวมถึงการใช้จำนวนเสียง ส.ส.ของพรรคประชาชนที่เรายืนยันว่าจะทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้าน และกรอบระยะเวลา 4 เดือน หากมีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดไม่สมควร หรือทำให้ขบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซงเราพร้อมที่จะใช้จำนวนเสียงในสภาในการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจทันที
ทั้งนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น ได้มอบภาพ โฉนดที่ดินเขากระโดงยื่นให้นายณัฐพงษ์ ให้นำไปพิจารณาหากจะโหวต นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี โดยกังวลว่าจะทำให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความล่าช้า หรือพังทลายไป
ทั้งนี้ นายณัฐพงษ์ กล่าวถึงกรอบเงื่อนไขการยุบสภา 4 เดือน ว่า มีการพูดคุยกันในพรรคแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอเรื่องการทำประชามติ เพื่อการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 10 กันยายนนี้ ว่าจะต้องทำประชามติกี่ครั้ง และเห็นว่ากรอบ 4 เดือนหลังจากที่แถลงนโยบายต่อสภา จะเริ่มเห็นความชัดเจน ว่าการทำประชามติ พร้อมการทำเลือกตั้งจะเป็นคำถามแบบใด ถือเป็น กรอบเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้ว ไม่มีช้าไปกว่านี้ หลังจากมีข้อเสนอ นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ขยายให้เป็นยุบสภาเป็น 6 เดือน เชื่อว่าเป็นกรอบที่ทำทันและเหมาะสมในการทำประชามติ
นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวถึงกระแสข่าวการชิงยุบสภา ถ้าหากเพื่อไทยใช้จังหวะนี้ในการยุบสภา ซึ่งหากพรรคเพื่อไทยจะใช้แนวทางนี้คงยุบสภาไปนานแล้ว ตามข้อเรียกร้องของพรรคประชาชน แต่ตอนนี้มีการพยายามให้ข่าวว่า เรื่องอำนาจรักษาการนายกรัฐมนตรีในการยุบสภา มองว่า เป็นเพราะเพื่อไทยต้องการคุมอำนาจ และสร้างอำนาจต่อรองกับพรรคร่วมที่เพื่อไทยต้องการคุมเสียง เชื่อว่าทุกคนมองออกได้ พร้อมกับตั้งข้อสังเกตในความจริงใจของการใช้อำนาจยุบสภาของพรรคเพื่อไทย ถ้าหากจริงใจก็คงไม่ต้องรอถึงวันนี้
นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวถึงกระแสข่าวลือว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไปพูดคุยกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ถึงการจัดตั้งรัฐบาล ว่า ไม่ทราบในรายละเอียด ย้ำว่าพรรคประชาชนจะรับพิจารณาเฉพาะพรรคการเมือง ที่มาพูดคุยด้วยตัวเองเท่านั้น
ทั้งนี้ยังกล่าวถึงการตัดสินใจที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีของพรรค การเมืองว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคภูมิใจไทยว่า ตนมีเป้าหมายคือการหาทางออกให้กับประเทศ ซึ่งหมายถึงการคืนอำนาจให้ประชาชนผ่านการเลือกตั้งใหม่ เลือกรัฐบาลชุดใหม่ และตอนนี้พรรคประชาชนยังไม่ตัดสินใจเลือกใคร แต่จะใช้เสียง 143 เสียงของพรรคในการโหวตนายกต้องสอดคล้องกับการเดินหน้าเลือกตั้งในวันที่เหมาะสม
หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่า จากสมการทางการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบัน การเลือกทางใดทางหนึ่งนั้น พรรคประชาชนยังไม่ได้ตัดสินใจ โดยจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส. ของพรรคในวันจันทร์ที่ 1 กันยายนนี้ ช่วงบ่าย และพรรคจะตัดสินใจ พร้อมย้ำถึงการตัดสินใจที่หนักแน่นและจะใช้ทุกเสียงที่จะกำกับทิศทางประเทศให้เดินไปในทิศทางที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่ได้เสนอที่เป็นไปได้และมีความจำเป็น
ในช่วงท้ายนายณัฐพงษ์ยังเปิดเผยว่าในช่วงสองสามวันนี้จะมีการลงนาม MOU สนับสนุนการโหวตนายกรัฐมนตรีกับพรรคการเมืองที่ได้ ตอบรับข้อเสนอพรรคประชาชน และเชื่อว่าจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพุธที่ 3 กันยายน นี้