เปิดตัวแล้ว 5 คน ‘งูเห่าเพื่อไทย’ ทยอยออกกลุ่มไลน์พรรค คาดหนุน ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่คาดว่าจะไปสนับสนุนให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น จากที่นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรค พท. ได้ไปแถลงข่าวร่วมกับพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา
ทำให้นายศักดิ์ดาถูกดีดออกจากกลุ่มไลน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย โดยได้มี ส.ส.เริ่มทยอยออกจากกลุ่มไลน์ ส.ส.ของพรรค พท. อาทิ นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์, พล.ต.ต.สุรพล บุญมา ส.ส.นครนายก, นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ส.ส.ศรีสะเกษ และนางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ส.ส.ศรีสะเกษ ซึ่งรายชื่อเหล่านี้ ส.ส.ในพรรคทราบดีแล้วถึงท่าทีที่เปลี่ยนไป เพียงแค่รอจังหวะเวลาเท่านั้น และเมื่อถึงจังหวะโอกาสเหมาะสมจึงได้ตัดสินใจ
