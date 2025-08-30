เยาวลักษณ์ คณะก้าวหน้า เตือนกันเอง ปชน.เจ็บแล้วต้องจำ ไม่เห็นด้วย โหวตให้อนุทิน-เพื่อไทย
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นางเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า อดีต ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
“ขอแสดงความเห็นส่วนตัวในสถานการณ์การเมืองตอนนี้ การเลือกที่จะรีบยกมือ รีบประคอง เพื่อปิดทางไม่ให้ขั้วเก่ากลับมา ในมุมมองของดิฉัน การทำแบบนั้นไม่ต่างอะไรกับการเข้าไปซ่อมระบบที่บิดเบี้ยวตั้งแต่ต้น สุดท้ายเราอาจจะถูกกลืน ถูกหักหลัง เหมือนที่เคยเจ็บ เคยจำกันมาแล้วหลายครั้ง
หลายคนอาจมองว่า ถ้าเราไม่ร่วมมือ ไม่ยกมือสนับสนุนใคร → กลไกเก่า (ทหาร–ตุลาการ–เครือข่ายอนุรักษ์) อาจหาทางดัน “พลเอกประยุทธ์” หรือขั้วทหารกลับมาอีก
ดิฉันเข้าใจเหตุผลนั้น แต่มันเป็นการเมืองที่มองสั้น ๆ แค่ “กันไม่ให้คนที่เราไม่ชอบกลับมา”
ในมุมของดิฉัน สิ่งที่ลึกกว่านั้นคือ 1.การยกมือให้อนุทิน หรือเพื่อไทย ก็คือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมอยู่ดี 2.เราเจ็บแล้วต้องจำ — พรรคประชาชน/ฝ่ายก้าวหน้าเคยถูกหลอกมาแล้วหลายครั้ง ทั้งสัญญาในสภา นอกสภาที่ไม่เคยทำจริง ยังไม่นับรวมการยุบพรรค ถูกตัดสิทธิ
ดังนั้น การ “ไม่เข้าร่วม” สำหรับดิฉัน คือการดึงตัวเองออกจากเกมเดิม ไม่เล่นตามกติกาที่ถูกวางมาเพื่อให้เราต้องแพ้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การ “ไม่เข้าร่วม” ไม่ว่าจะด้วยยุทธศาสตร์ใดหรือกับฝั่งใด คือการยืนหยัดให้ชัดว่า “เราจะไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่เขาออกแบบมาเพื่อให้เราแพ้อยู่เสมอ”
ดังนั้นปล่อยให้กลไกมันทำงานไปตามสภาพที่มันเป็น ระบบจะเปิดโปงตัวเองว่าไม่ใช่คำตอบ เพื่อให้สังคมได้เห็นเองว่านี่ไม่ใช่ทางออกของประเทศที่แท้จริง และตอกย้ำว่ากลไกอำนาจ (ตุลาการ, สถาบัน) มีอิทธิพลเกินกว่าการเลือกตั้งจริง
จริงอยู่ที่ รธน.ใหม่ เป็นเรื่องสำคัญ แต่ยังเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบการเมืองสถาบันที่มีข้อจำกัดมากอย่างที่เราทราบ การสร้างฐานรากจากภาคประชาชนเป็นสิ่งที่อาจเป็นไปได้มากกว่า (แม้ต้องใช้เวลาหรือถูกกลไกกดกัน) แต่ถ้าโครงสร้างมันบิดเบี้ยวมาตั้งแต่แรก ต่อให้เราช่วยพายเรือให้โจรนั่ง เราก็ไม่ได้ไปถึงฝั่งที่ปลอดภัยอยู่ดี สุดท้ายเราจะกลายเป็นเหยื่อของเกมนั้น”
พร้อมทั้งยืนยันในคอมเมนต์ด้วยว่า “ข้อเสนอเดียวคือยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชน”
ขณะเดียวกัน นางเยาวลักษณ์ ยังได้แชร์ข่าว เพื่อไทยชวนปชน.ลืมอดีต ประเสริฐชม DNA 2 พรรคใกล้กัน นโยบายสอดคล้อง ที่ต้องแยกกันครั้งที่แล้วเพราะเหตุจำเป็น ว่า “กลิ่น Toxic Relationship ลอยมาแต่ไกล”
นอกจากนี้ ยังได้ตอบคอมเมนต์ของหลายๆ คนที่เข้ามาแสดงความเห็นด้วยว่า “ประกาศจุดยืนคืนอำนาจให้ประชาชน ไม่จำเป็นต้องยืนมองเฉยๆ แต่ต้องนิ่งและรู้ทันเกมมากกว่านี้” “อาจารย์คิดมาทั้งคืน ทำไมเราต้องสร้างโจทย์ยากให้ตัวเอง”