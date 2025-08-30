ส.ส.ศรีสะเกษ พท. เปิดตัวชัด ไม่โหวตชัยเกษม อ้างเหตุปะทะชายแดน ซัดพรรคต้องรับผิดชอบ

หมอภูมินทร์ โพสต์แจงเหตุไม่หนุน ชัยเกษม นั่งนายกฯ อ้าง รัฐบาลเพื่อไทย บริหารงานล้มเหลว-ทำปชช.ล้มตายจากคลิปอังเคิล ลั่น ต้องรับผิดชอบ-ไม่ควรลากประเทศให้ต่ำกว่านี้
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ตนเลือกที่จะใช้เอกสิทธิ์ สส.ไม่โหวตให้ นายชัยเกษม นิติศิริ เป็นนายกรัฐมนตรี การตัดสินใจนี้เพิ่งเกิดขึ้น ด้วยเหตุผล หลักคือ
1.พรรคเพื่อไทยบริหารประเทศมา 2 ปี นโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยแถลงไว้ แทบจะไม่สามารถปฏิบัติได้เป็นผล โดยเฉพาะราคาข้าว ราคา มันสำปะหลัง ราคาวัว ตกต่ำเป็นอย่างมาก
นพ.ภูมินทร์ ระบุด้วยว่า 2.จากเหตุการณ์คลิปอังเคิลหลุด และเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา โดยเฉพาะที่อำเภอกันทรลักษ์ ประชาชนได้รับบาดเจ็บ ล้มตาย เดือดร้อนกันอย่างแสนสาหัส นั่นหมายถึงรัฐบาลบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ ไม่ดีพอ มาถึงฟางเส้นสุดท้ายคือ คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้ นายกฯ มีความผิดส่งผลให้พ้นจากตำแหน่ง
นพ.ภูมินทร์ กล่าวต่อว่า สิ่งเหล่านี้ทำให้ตนต้องกลับมาคิด อย่างจริงจังว่า ตนและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นควรต้องมีส่วนแสดงความรับผิดชอบ ต่อพี่น้องประชาชน และควรจะต้องเสียสละไม่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่เป็นนายกฯ ไม่ฉุดลากประเทศให้ตกต่ำเดือดร้อนเสียหายไปมากกว่านี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อันจะนำไปสู่การยุบสภาฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนกำหนดอนาคตของตัวเองอีกครั้งในเร็ววัน นี่คือเหตุผลที่ตนจะไม่สนับสนุนให้นายชัยเกษม เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกฯ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ นพ.ภูมินทร์ ถือเป็นหนึ่งในสส.ที่ทยอยออกจากกลุ่มสส.พรรค พท. ซึ่งคาดว่าจะมีการโหวตสนับสนุนให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นนายกรัฐมนตรี ตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้