ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ ธนบัตร ราคา 50 และ 100 บาท ชนิดใหม่ 21 พ.ย.นี้ ธปท.เปิดจุดสังเกต

ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ ธนบัตร ราคา 50 และ 100 บาท ชนิดใหม่ 21 พ.ย.นี้ ธปท.เปิด ‘จุดสังเกต’
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 50 บาท และ 100 บาท ที่จะนำออกใช้ ลงนามโดย พิชัย ชุณหวชิร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 50 บาท และ 100 บาท ออกใช้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 จึงประกาศลักษณะ สี และขนาดของธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 50 บาท และ 100 บาท ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. เตรียมออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท และ 100 บาท ที่พิมพ์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์ที่เป็นพลาสติกแบบพิเศษ ไม่ดูดซับความชื้นและสิ่งสกปรก มีความทนทานต่อการใช้งานมากกว่าธนบัตรกระดาษ จึงช่วยให้ธนบัตรหมุนเวียนมีสภาพใหม่ สะอาด และมีอายุการใช้งานนานขึ้น
และจากการออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 20 บาทที่ผ่านมา พบว่าธนบัตรมีอายุการใช้งานเฉลี่ยนานถึง 8 ปี หรือนานกว่าธนบัตรกระดาษถึง 4 เท่า ซึ่งจะช่วยลดการผลิตธนบัตรใหม่เพื่อทดแทนที่ชำรุดได้อย่างน้อยปีละ 350 ล้านฉบับ เป็นการลดต้นทุนของระบบ ลดการใช้ทรัพยากร และเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 50 บาท และ 100 บาท ยังคงมีลักษณะโดยรวมเหมือนกับธนบัตรกระดาษที่หมุนเวียนในปัจจุบัน และมีการต่อต้านการปลอมแปลงด้วยมาตรฐานที่สูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โดยมีจุดสังเกตที่เด่นชัดกว่าธนบัตรกระดาษ คือมีช่องใสที่สามารถมองทะลุได้ทั้งสองด้าน และมีลายดุนนูนบอกชนิดราคาในช่องใส รวมถึงพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษที่เมื่อพลิกเอียงจะเปลี่ยนสีหรือเหลือบสีได้
นอกจากนี้ ธนบัตรทั้งสองชนิดราคานี้ยังเพิ่มจุดสังเกตสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา ด้วยการพิมพ์ดุนนูนสัญลักษณ์ในลักษณะอักษรเบรลล์ที่สื่อถึงชนิดราคา และมีเส้นเฉียงนูนใสบริเวณขอบธนบัตรทั้งสองด้าน ซึ่งช่วยให้มีจุดสัมผัสที่เด่นชัดมากขึ้น
สำหรับธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 50 บาท และ 100 บาท มีกำหนดออกใช้หมุนเวียนในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 นี้ ประชาชนสามารถเบิกถอนผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง โดยธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 100 บาท สามารถเบิกถอนผ่านเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM/CDM) ได้ และธนบัตรทั้งสองชนิดราคาสามารถใช้กับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้
ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถใช้ธนบัตรกระดาษชนิดราคา 50 บาท และ 100 บาทที่หมุนเวียนในระบบได้ตามปกติ