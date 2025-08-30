ฮุน มาเนต โพสต์ภาพหารือ สี จิ้นผิง โชว์ไทย สยบกระแสข่าวเลิกคบจีนไปอยู่ใต้ปีกสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์การหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ในโอกาสที่ตนเองไป นครเทียนจิน ตามคำเชิญของผู้นำจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) plus ระหว่งวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2568
โดยระบุว่า ประธานาธิบดีจีน ได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของจีน ที่จะสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี กับ กัมพูชาในการพัฒนาตนเอง และการปกป้องอธิปไตยแห่งชาติ
พร้อม ระบุว่า จีน สนับสนุนการหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชา และไทย และมีกลไกการตรวจสอบการหยุดยิงของอาเซียน ที่นำโดยมาเลเซีย และหวังที่จะเห็นการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน ASEAN Observer Group (AOT) as soon as possible โดยเร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้