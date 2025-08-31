เพื่อไทย ไม่ยอมภูมิใจไทย ส่ง สรวงศ์ คุยปชน.เป็นทางการ ขอเสียงโหวตชัยเกษม

เพื่อไทย ไม่ยอม ภูมิใจไทย ส่ง สรวงศ์ คุยปชน.เป็นทางการ ขอเสียงโหวตชัยเกษม
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 31 สิงหาคม แกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) นำโดย นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว เลขาธิการพรรค พท. จะเดินทางไปพบกับแกนนำพรรคประชาชน (ปชน.) เพื่อขอเสียงสนับสนุน นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พท. เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 โดยคาดว่า จะเป็นการพูดคุยที่พรรค ปชน. ตามที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคปชน. ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในทำนองว่า หากจะให้พรรค ปชน.รับข้อเสนอต้องไปคุยกันที่ทำการพรรค ปชน.