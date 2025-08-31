‘เพื่อไทย’ ส่ง ‘ชูศักดิ์-สรวงศ์-จิราพร-จุลพันธ์’ หารือ ปชน. มี ‘ทวี – เดชอิศม์’ ร่วมวงด้วย เชื่อได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์กับ ปชช. ย้ำเดินหน้าตามข้อเสนอ พร้อมยุบสภา ได้ก่อนครบกรอบเวลา 4 เดือน
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการนัดหารือกันของพรรค พท.และพรรคประชาชน (ปชน.) ในช่วงบ่ายวันนี้ว่า
การหารือกันของพรรค พท.และพรรคปชน.จะสร้างบรรยากาศการเมืองที่ดี ที่จะทำให้เห็นว่าประเทศจะไม่เกิดสุญญากาศทางการเมือง เนื่องจากมีข้อเสนอที่ชัดเจนในกรอบเวลาที่เหมาะสม ซึ่งพรรค พท. ตอบรับเงื่อนไขต่างๆ ตามข้อเสนของพรรคปชน.ตั้งแต่ต้น และยืนยันว่า หากสามารถดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวได้รวดเร็ว ก็จะสามารถยุบสภาคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนได้ก่อนเวลา 4 เดือนที่พรรคปชน.วางเอาไว้
นายดนุพร กล่าวต่อว่า ส่วนข้อเสนอเพิ่มเติมอื่นๆ ที่พรรคพท.เสนอไปก็เพื่อให้ประเด็นคำถามที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในสังคม เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเรื่องเอ็มโอยูทั้ง 2 ฉบับ ได้มีข้อยุติผ่านกระบวนการประชาธิปไตย
ทั้งนี้ การหารือกันในช่วงบ่ายวันนี้ พรรค พท.จะนำโดย นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรค นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่และรองหัวหน้าพรรค น.ส.จิราพร สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ดและรองหัวหน้าพรรค
นายดนุพร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มีตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาล นำโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และนายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ไปร่วมด้วย ซึ่งการประสานนัดหมายกับพรรคปชน.ในครั้งนี้ และข้อเสนอต่างๆ ที่พรรคพท.ได้เสนอไปนั้นได้มีการประสานให้แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคได้รับทราบและเห็นชอบตรงกันแล้ว จึงคาดหวังว่าผลการหารือในวันนี้จะมีข้อยุติที่ดีและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุด